NBS: O odklad splátok plánujú požiadať viac ako 4 percentá domácností

Bratislava 18. novembra (TASR) – Kým v predošlom prieskume medzi zadlženými domácnosťami od analytikov úseku meny, štatistiky a výskumu (ÚMS) Národnej banky Slovenska (NBS) plánovalo požiadať o odklad splátok 0,1 % domácností, ich podiel v 4. vlne prieskumu (od 20. októbra do 2. novembra) presiahol štyri percentá. Informovali o tom analytici ÚMS v komentári. Rastie aj podiel domácností, ktorých zamestnanie či podnikanie kríza zasiahla.



Z prieskumu tiež vyplynulo, že domácnosti, ktoré si vybavili inú zmenu úverových podmienok ako odklad, očakávajú riadne splácanie. "Naďalej tak ostáva podiel úverov, ktoré sa po vypršaní moratória pravdepodobne nebudú splácať, pod jedným percentom na celkovom portfóliu retailových úverov," dodali analytici.



Pre koronakrízu využilo odklad splátok už viac ako šesť percent zadlžených domácností, čo predstavuje zhruba desať percent objemu retailových úverov. Ďalších 5,5 % si vybavilo iné zmeny podmienok, napríklad zníženie mesačných splátok či refinancovanie úveru. V skupine domácností s akoukoľvek zmenou úverových štandardov sa prehĺbil aj pokles príjmu v porovnaní s predkrízovým stavom, a to z -12 % v 3. vlne prieskumu na -16 %.



Ako zhodnotili analytici, druhá vlna koronakrízy sa prejavuje najmä v náraste podielu dlžníkov, ktorých príjmy alebo podnikanie boli negatívne ovplyvnené. "Ide najmä o výrazný nárast PN, respektíve OČR, čiastočne aj o nižšie mzdy alebo skrátený pracovný čas pri zamestnancoch," špecifikovali analytici s tým, že podiel zamestnancov so zníženým príjmom stúpol z 28,8 % na 33,8 %. Vzrástli aj podiely živnostníkov s nižšími tržbami a dočasne uzavretých prevádzok – podiel SZČO so zníženým príjmom stúpol zo 44,9 % na 47,4 %.



"Výsledky aktuálnej vlny zatiaľ nepreukázali výrazné zhoršenie finančnej situácie alebo očakávaní domácností. Zvýšil sa však podiel domácností, ktoré si plánujú požiadať o odklad, čo môže byť znakom ich zhoršenej situácie v dôsledku druhej vlny pandémie," uzavreli analytici s tým, že naznačuje to aj rast podielu domácností so zhoršenou situáciou v zamestnaní či podnikaní.