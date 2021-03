VIDEO: NBS očakáva, že ekonomika tento rok porastie rýchlosťou 5 %

Bratislava 31. marca (TASR) – Národná banka Slovenska (NBS) očakáva, že ekonomika Slovenska tento rok porastie rýchlosťou 5 %. Uviedol to guvernér NBS Peter Kažimír v stredu počas tlačovej konferencie o jarnej edícii ekonomického a menového vývoja Slovenska. Centrálna banka takisto očakáva, že predkrízovú úroveň ekonomiky by Slovensko mohlo dosiahnuť ešte koncom tohto roka.







Kažimír podotkol, že neistota je v súčasnosti menšia ako pred rokom a každý ďalší lockdown znamená menšie negatívne dosahy na ekonomiky krajín. "My v NBS vidíme napriek komplikovanému 1. štvrťroku vývoj našej slovenskej ekonomiky celkom pozitívne a veľmi optimisticky," podotkol guvernér. Prognóza predpokladá ešte rýchlejší rast v budúcom roku, tempo by mohlo byť na úrovni 5,6 %.



Optimizmus NBS pramení podľa Kažimíra zo zahraničného dopytu, naopak s domácou spotrebou sú problémy. "Ale aj tu si myslíme, že ľudia budú ochotní míňať viac po tom, čo sa uvoľnia opatrenia," podotkol guvernér.



Na margo trhu práce Kažimír povedal, že ostáva v solídnom stave. "Trh práce je naďalej celkom odolný," podotkol s tým, že mu pomohli podporné opatrenia zo strany štátu. Neočakáva však zásadné oživenie už v tomto roku. NBS dokonca predpokladá ďalší pokles zamestnanosti. K opätovnému nárastu zamestnanosti dôjde pravdepodobne začiatkom budúceho roka. "Treba dodať, že zvyšujúca sa produktivita práce vytvorí priestor na celkom slušný rast miezd, odhadujeme na úrovni 5 % ešte v tomto roku, ale to číslo bude veľmi podobné aj v ďalších rokoch," vyčíslil Kažimír s tým, že na to vplýva aj bázický efekt, teda to, že ľudia budú pracovať viac ako v minulých rokoch.







Viceguvernér Ľudovít Ódor podotkol, že prognóza NBS vychádza z predpokladu "3V". Slovensko podľa neho v prvom rade musí zvládnuť Veľkú noc, druhým predpokladom je vakcinácia a tretie V predstavuje vyvarovanie sa prílišnému optimizmu z klesajúcich čísel pozitivity na ochorenie COVID-19.



Čo sa týka spotreby, podľa Ódora ju ovplyvní to, či budú mať domácnosti dostatočné príjmy. Ak sú príjmy dostatočné, otázkou je podľa neho, prečo ľudia namiesto míňania tieto peniaze usporia. NBS zistila, že tzv. odložené úspory prevládajú nad úsporami z dôvodu obáv z príchodu horších čias. Keďže odložené úspory vznikajú pre zatvorené obchody, NBS očakáva, že po uvoľnení opatrení sa časť týchto peňazí vráti do ekonomiky.