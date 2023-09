NBS: Ochladenie finančného cyklu je citeľné, dopyt po úveroch je nižší

Bratislava 26. septembra (TASR) - Ochladenie finančného cyklu na Slovensku je citeľné. Poskytovanie úverov významne pribrzdilo tak u domácností, ako aj podnikov a momentálne už rastú stabilne jednociferným medziročným tempom. Za týmto spomalením je zmiernený dopyt, konštatovala Národná banka Slovenska (NBS) v septembrovom makroprudenciálnom komentári. Banka ho vydáva štvrťročne a analyzuje v ňom aktuálne trendy na finančnom trhu s dôrazom na cyklické riziká.



"Motivácia domácností a podnikov k zadlžovaniu je už výrazne nižšia, ako tomu bolo ešte pred rokom. K zmene ich postoja prispeli najmä vyššie náklady na financovanie dlhu v dôsledku vyšších sadzieb, ako aj zmena v očakávaniach domácností ohľadom ďalšieho vývoja cien nehnuteľností," priblížila NBS.



Pripomenula, že táto situácia sa odrazila aj na trhu nehnuteľností, kde ceny domov a bytov od jesene minulého roka klesli v priemere o desatinu. "Úvery však v zásadnejšej miere nezlyhávajú a klienti bánk aktuálne plnia úverové záväzky. Navyše banky sú dostatočne kapitálovo silné a aj pri zmiernenom raste úverov dokážu tvoriť zisk," zdôraznila centrálna banka.



Vzhľadom na aktuálne trendy nevzniká podľa NBS potreba zmeny proticyklického kapitálového vankúša, ktorý je v súčasnosti na úrovni 1,5 %. Banky tvoria tento vankúš v dobrých časoch, aby ho mohli použiť na neočakávané straty v zlých časoch. Stanovuje ho NBS podľa toho, ako rastú alebo klesajú cyklické riziká, spravidla na úrovni od 0 % do 2,5 %. "Ochladzovanie cyklu nie je dôvodom pre znižovanie proticyklického kapitálového vankúša. Tým by boli zvýšené straty z úverov, výrazne nad úrovňou ich bežnej tvorby," vysvetlila centrálna banka.



V nasledujúcom štvrťroku očakáva pokračovanie ochladzovacích tendencií vo finančnom sektore. "Dá sa predpokladať pretrvávanie zníženého dopytu po úveroch, čo sa bude odrážať aj na trhu bývania. Zároveň, vzhľadom na stabilný ekonomický vývoj a trh práce, by úvery nemali zásadnejšie zlyhávať," predpokladá. Vzhľadom na tento vývoj nevidí NBS dôvod na zmenu proticyklického kapitálového vankúša ani v ďalšom štvrťroku.