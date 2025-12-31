< sekcia Ekonomika
NBS: Od stredy môžu krypto služby poskytovať len licencované subjekty
Na Slovensku sa 30. decembra 2025 skončilo 12-mesačné prechodné obdobie na poskytovanie služieb kryptoaktív.
Autor TASR
Bratislava 31. decembra (TASR) - Na Slovensku sa 30. decembra 2025 skončilo 12-mesačné prechodné obdobie na poskytovanie služieb kryptoaktív. Od tohto dátumu môžu služby kryptoaktív na území SR poskytovať výlučne subjekty, ktoré majú povolenie podľa európskej regulácie kryptoaktív MiCA. Upozornila na to Národná banka Slovenska (NBS).
„Počas prechodného obdobia mohli krypto služby poskytovať aj subjekty, ktoré mali živnostenské oprávnenie na činnosti súvisiace s virtuálnymi menami. Po jeho skončení je však poskytovanie služieb kryptoaktív možné len pre licencovaných poskytovateľov, ktorí disponujú povolením od NBS alebo príslušného zahraničného orgánu dohľadu,“ uviedol vedúci komunikácie NBS Peter Majer.
NBS pripomenula, že už v septembri 2025 vyzvala subjekty s príslušnou živnosťou, aby včas informovali svojich klientov o plánovanom ukončení činnosti a prijali kroky na ukončenie poskytovania služieb kryptoaktív do konca prechodného obdobia. V súčasnosti centrálna banka očakáva, že tieto subjekty už služby neposkytujú a v prípade úschovy kryptoaktív ich vrátili klientom.
Ak by subjekty s príslušnou živnosťou poskytovali služby kryptoaktív aj po skončení prechodného obdobia, hrozí im sankcia zo strany NBS za neoprávnené podnikanie.
„Centrálna banka zároveň upozornila spotrebiteľov, aby využívali výlučne služby licencovaných poskytovateľov kryptoaktív. Ochrana spotrebiteľa podľa európskej regulácie MiCA sa vzťahuje len na tieto subjekty. Zoznam licencovaných poskytovateľov je dostupný v registri subjektov NBS,“ dodal Majer.
Spotrebiteľom, ktorí majú kryptoaktíva v úschove u nelegitímneho poskytovateľa, NBS odporučila previesť ich k licencovanému poskytovateľovi alebo využiť samohosťovanú peňaženku. V opačnom prípade hrozí, že činnosť poskytovateľa bude vyhodnotená ako neoprávnené podnikanie, čo môže mať negatívne dôsledky pre klientov.
