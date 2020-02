NBS odhalila bustu I. Karvaša, ktorý bol prvým guvernérom na Slovensku

Bratislava 25. februára (TASR) – Národná banka Slovenska (NBS) v spolupráci s Rotary Clubom Bratislava v utorok odhalili bustu Imricha Karvaša na budove ústredia národnej banky. Karvaš bol prvým guvernérom Slovenskej národnej banky (SNB), ktorý zabezpečoval prípravu Slovenského národného povstania (SNP) po finančnej a hospodárskej stránke.



Vtedajší zamestnanci SNB na čele s Karvašom sa do SNP zapojili významnou mierou. V roku 1944 Karvaš nariadil presun troch miliárd korún z bratislavskej centrály SNB do jej filiálky v Banskej Bystrici. Rovnako dal pre povstalcov presunúť aj pohonné látky, potraviny či obuv. Premyslenými ťahmi sa mu navyše pred nacistami podarilo zachrániť niekoľko ton menového zlata, najmä utajením v účtovníctve a presunom do Švajčiarska. Karvaš bol tiež aktívny v protifašistickom odboji.



"Profesor Imrich Karvaš bol človekom, ktorému Slovensko vďačí za mnoho a ktorému ešte stále dlhujeme patričnú úctu. Bol vynikajúcim teoretikom, napísal 13 monografií, množstvo odborných článkov. Pamätným sa stal aj tým, že priam dramaticky zachránil slovenské zlato a jeho zásadné finančné i zásobovacie kroky v podstate umožnili Slovenské národné povstanie," uviedol pri príležitosti odhalenia busty guvernér NBS Peter Kažimír.



Činnosť Karvaša neunikla pozornosti gestapa, ktoré ho 3. septembra 1944 zatklo v Bratislave krátko pred tým, než ju plánoval opustiť a odísť na povstalecké územie. Po zatknutí sa cez Viedeň a Brno dostal až do Berlína, kde bol vypočúvaný. Po výsluchu bol internovaný v koncentračných táboroch Flossenbürg, Dachau, Innsbruck, Niederdorf. Dostal štatút "zvláštneho politického väzňa" a bol podrobovaný intenzívnym výsluchom. "História slovenského národa je bohatá a som presvedčený, že profesor Karvaš svojím životným dielom ju tiež výrazne obohatil. Je preto namieste a som na to hrdý, že jeho busta, ktorú sme odhalili, bude súčasťou práve budovy NBS," doplnil Kažimír.



Karvaš sa neskôr stal členom Academy of Political Science v New Yorku a Econometric Society v New Havene. Prednášal aj vo Francúzsku, Švajčiarsku, Nemecku a Veľkej Británii. Usiloval sa o posilnenie hospodárskej pozície Slovenska v rámci prvej Československej republiky. Na jeho podnet bola v roku 1940 v Bratislave založená Vysoká škola obchodná, teda súčasná Ekonomická univerzita. Karvaš sa v novembri 1946 stal dekanom bratislavskej právnickej fakulty. Zároveň pôsobil ako poradca vlády pre obnovu Slovenska.



Na slávnosti sa zúčastnil aj jeho syn Milan Karvaš. "Nielen ja, ale celá žijúca rodina Karvašovcov máme z tohto podujatia veľkú radosť. Otcovi sa za života nedostalo veľa uznania za jeho činy, ktoré sú pre mnohých ľudí nedosiahnuteľné. Dobre to vystihujú jeho najvyššie štátne vyznamenania, ktoré dostal in memoriam," dodal Karvaš.