< sekcia Ekonomika
NBS odobrala povolenie obchodníkovi s cennými papiermi U.P.
Autor TASR
Bratislava 16. apríla (TASR) - Národná banka Slovenska (NBS) rozhodla o odobratí povolenia na poskytovanie investičných služieb spoločnosti U.P. o.c.p., a.s. Spoločnosť tak už nemôže poskytovať investičné služby a môže vykonávať len tie úkony, ktoré sú nevyhnutné na vysporiadanie jej záväzkov a pohľadávok. Informovala o tom na svojej internetovej stránke NBS.
„Ide o najprísnejšie opatrenie, ktoré môže NBS voči dohliadanému subjektu uplatniť, a využíva sa len v najzávažnejších prípadoch. Cieľom NBS je vždy najskôr dosiahnuť nápravu a zabezpečiť, aby spoločnosti fungovali v súlade s pravidlami a riadne poskytovali služby svojim klientom. Za svoje podnikanie a rozhodnutia však nesie zodpovednosť samotné vedenie spoločnosti,“ konštatovala centrálna banka.
Zdôraznila, že v tomto prípade vykonávala dohľad priebežne a dôsledne. Súčasťou týchto krokov bola aj historicky najvyššia pokuta pre obchodníka s cennými papiermi vo výške 250.000 eur. Podrobnosti o jednotlivých úkonoch však NBS zverejňovať nemôže, keďže dohľad je zo zákona neverejný. Zároveň spolupracuje s ďalšími orgánmi, vrátane orgánov činných v trestnom konaní.
Po odobratí povolenia podala NBS návrh na súd na vymenovanie likvidátora spoločnosti, o ktorom rozhoduje Mestský súd Bratislava III. Po vymenovaní prejde riadenie spoločnosti na likvidátora, ktorý zabezpečí usporiadanie vzťahov s klientmi a veriteľmi, avizovala banka.
„Možná výplata náhrad z Garančného fondu investícií závisí od splnenia zákonných podmienok. Klientom, ktorí zvažujú ďalší postup, NBS odporúča obrátiť sa na finančného alebo právneho odborníka, ktorý im pomôže posúdiť ich konkrétnu situáciu,“ doplnila centrálna banka s tým, že o ďalšom vývoji bude informovať v rozsahu, ktorý jej umožňuje legislatíva.
