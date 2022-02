NBS: Okamžité platby už fungujú v 3 bankách, ide o historický míľnik

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 1. februára (TASR) – Okamžité platby už fungujú od utorka aj na Slovensku, do systému sa zapojili prvé tri firmy s bankovými licenciami, a to VÚB, Tatra banka a Slovenská sporiteľňa. Tieto banky majú 59-percentný podiel na úhradách a 53-percentný podiel na počte účtov, na ktoré sa už dajú poslať peniaze do niekoľkých sekúnd. Zdôraznil to počas stretnutia s novinármi expert platobných systémov Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Holička.Národná banka vidí utorkové spustenie systému na Slovensku ako historický míľnik, vďaka systému dôjde k značnému zrýchleniu platieb. Holička vysvetlil, že ide o možnosť uhrádzať platby instantne, teda do niekoľkých sekúnd 24 hodín denne a sedem dní v týždni. Maximálna suma transakcie je 100.000 eur. Výhodou je podľa Holičku aj to, že takého okamžité platby sú umožnené aj do zahraničia v prípade, ak v danej krajine je konkrétna banka zapojená do tohto systému. V súčasnosti sú zapojené banky z 26 európskych krajín.Slováci tak nemôžu poslať peniaze do niekoľkých sekúnd napríklad na účty v Maďarsku, kde síce systém okamžitých platieb funguje, ale iba vo vnútri krajiny. Do tohto systému nie je zapojené ani Chorvátsko. Keďže susedné Česko nefiguruje v eurozóne, takisto je táto možnosť pre Slovákov obmedzená, pretože v tejto krajine je do systému zapojená len jedna banka.Holička očakáva rozšírenie okamžitých platieb aj pri ďalších slovenských bankách, keďže pre ne bude tiež dôležité, aby boli konkurencieschopné a aby nenastal odlev klientov do bánk poskytujúcich rýchle platby. Rozmach instantných platieb tiež podľa NBS môže ukrojiť na platbách kartami, a to najmä v e-commerce sektore.Okamžité platby umožnia zapojené banky podľa Holičkových slov pre fyzické aj právnické osoby. Nie je to však zatiaľ možná alternatíva platby v mieste nákupu (napríklad v obchode, pozn. TASR). Podľa Holičku je v tomto smere dôležitá spolupráca bánk s obchodníkmi, pre ktorých by bolo výhodné mať likviditu hneď, avšak samotný akt platenia by nesmel trvať dlhšie než doteraz zaužívané spôsoby, napríklad karta, mobil, hotovosť.povedal Holička.Štátna pokladnica zatiaľ do systému okamžitých platieb zapojená nie je, aj keď podľa Holičku by to malo svoje výhody. Slováci by tak mohli platiť správne poplatky alebo dane za niekoľko sekúnd.Holička poznamenal, že klienti bánk by v princípe nemuseli nič proaktívne urobiť (niektoré banky vyzvali na aktualizáciu mobilných aplikácií, pozn. TASR) a nemali by to pocítiť ani finančne.