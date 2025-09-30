< sekcia Ekonomika
NBS: Oživenie vo finančnom sektore pokračuje
Pozvoľné zotavovanie finančného cyklu nie je podľa nej zatiaľ spojené s nadmernou tvorbou rizík.
Autor TASR
Bratislava 30. septembra (TASR) - Zotavovanie finančného cyklu na Slovensku pokračuje. V druhom štvrťroku tohto roka prispel k jeho rastu najmä vývoj na úverovom trhu, keď sa zvýšili hypotéky aj spotrebiteľské úvery. Zrýchlili však aj úvery podnikom. Zvýšil sa tiež čistý zisk bánk, ktoré ostávajú solventné a majú dostatok likvidity. V aktuálnom makroprudenciálnom komentári, ktorý sa venuje vývoju a rizikám vo finančnom sektore, to konštatovala Národná banka Slovenska (NBS).
„Dopyt po nových úveroch povzbudili klesajúce úrokové sadzby, ktoré sa od úvodu minulého roka začali postupne znižovať. Zadlženosť súkromného sektora sa po dvoch rokoch poklesov začala pozvoľna zvyšovať,“ priblížila centrálna banka. Podiel úverov poskytnutých v ekonomike mierne vzrástol, pričom sa priblížil k úrovni 60 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo je 7 percentuálnych bodov (p. b.) pod historickým maximom z jesene 2022.
Na druhej strane, slovenská ekonomika síce naďalej rastie, tempo jej rastu však postupne oslabuje a pretrváva zvýšená neistota z dôvodu vývoja v medzinárodnom obchode a geopolitike. „To sa odrazilo aj v slabšom ekonomickom sentimente, ktorý v druhom štvrťroku bránil razantnejšiemu rozbehu finančného cyklu,“ zhodnotila NBS.
Pozvoľné zotavovanie finančného cyklu nie je podľa nej zatiaľ spojené s nadmernou tvorbou rizík. Úverový trh aj finančný sektor ostávajú v súlade s vývojom ekonomiky, pričom nedochádza k nadmernému zadlžovaniu sa súkromného sektora alebo akumulácii rizikových úverov. Kvalita úverových portfólií ostáva stabilná a objem zlyhaných úverov ani ich krytie opravnými položkami sa v druhom štvrťroku takmer nezmenili. Banky si udržujú schopnosť vytvárať zisk a úroveň disponibilného kapitálu v bankovom sektore ostáva dostatočná.
Vývoj v ekonomike podľa NBS aktuálne prispieva k zmierneniu rizík v portfóliu bánk. Na druhej strane pretrváva zvýšená neistota spojená s ďalším vývojom svetovej a domácej ekonomiky, zvyšujúcimi sa otázkami ohľadom fiškálnej udržateľnosti v niektorých krajinách EÚ a potrebou slovenskej ekonomiky pokračovať v nastúpenej konsolidácii. V tejto situácii je tak podľa centrálnej banky vhodné ponechať tzv. proticyklický kapitálový vankúš bánk na doterajšej úrovni 1,5 % rizikovo-vážených aktív.
NBS neočakáva potrebu zmeny tohto ukazovateľa ani v nasledujúcom štvrťroku. „Vzhľadom na slabnúci ekonomický rast sa dá očakávať, že zotavovanie finančného cyklu by malo pokračovať, avšak pozvoľným tempom. Aktuálne nevznikajú zvýšené riziká, ktoré by si vyžadovali zvýšenie proticyklického kapitálového vankúša. Jeho zníženiu aktuálne bráni predovšetkým zvýšená neistota spojená s makroekonomickým vývojom a potrebou ďalšej fiškálnej konsolidácie,“ doplnila centrálna banka.
