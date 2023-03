NBS: Počas pandémie sa približovanie miezd mužov a žien v EÚ zrýchlilo

Bratislava 8. marca (TASR) - V rokoch 2020 a 2021, ktoré boli výrazne poznačené pandémiou ochorenia Covid-19, sa v takmer všetkých krajinách Európskej únie (EÚ) vrátane Slovenska zrýchlilo približovanie miezd mužov a žien. Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien (MDŽ), ktorý sa každoročne pripomína 8. marca, na to upozornila Národná banka Slovenska (NBS).



"Trend zmenšovania rozdielov v mzdách medzi pohlaviami bol pozorovateľný už pred začiatkom pandémie, no počas nej sa tento trend zrýchlil takmer 2,5-násobne. Kým pred pandémiou došlo vo vybraných krajinách EÚ k zníženiu mzdových rozdielov za predchádzajúcich päť rokov o približne 1,4 percentuálneho bodu (p. b.), tak rovnaké zníženie je vidieť už za dva covidové roky 2020 a 2021," priblížila NBS.



Na Slovensku bol v roku 2021 rozdiel v hodinových mzdách mužov a žien na úrovni 16,6 %. Ak by sa v tejto situácii mali ich mesačné platy vyrovnať, pracovný týždeň žien by musel trvať 46 hodín a 38 minút namiesto obvyklých 40 hodín, prepočítala centrálna banka. "No v porovnaní s rokom 2019 ide o zlepšenie o 1,8 p. b., ktorý by v prepočte na dĺžku pracovného týždňa prestavoval 1 hodinu a 7 minút," doplnila.



V pandemických rokoch 2020 a 2021 sa mzdy mužov a žien od seba vzďaľovali iba v štyroch krajinách EÚ, ktorými boli Dánsko, Taliansko, Rumunsko a Portugalsko. Naopak, krajinou s najrýchlejším približovaním miezd bolo Lotyšsko, kde sa tento rozdiel za dva roky znížil o 6,6 p. b.



"K rýchlejšiemu približovaniu ako na Slovensku došlo aj v krajinách, kde už je rozdiel menší ako 5 %. Konkrétne v Slovinsku a Poľsku. Prvou európskou krajinou, kde je mzda žien vyššia ako mzda mužov je Luxembursko, hoci iba zanedbateľne o 0,2 %," dodala NBS.