NBS pokračuje v príprave výstavby trvalo záložného pracoviska
Umiestnenie záložného pracoviska do Kremnice je podľa NBS logickou voľbou.
Autor TASR
Kremnica 19. apríla (TASR) - Národná banka Slovenska (NBS) pripravuje v Kremnici výstavbu svojho trvalo záložného pracoviska. Podľa hovorcu NBS Petra Majera sa aktuálne dokončujú práce na dokumentácii pre stavebné povolenie hlavného objektu a v najbližších mesiacoch by mal prebehnúť samotný povoľovací proces.
Objekt bude umiestnený na Ulici Československej armády v bezprostrednej blízkosti objektu Angyalov dom, ktorý už v súčasnosti NBS prevádzkuje. Podľa Majera ide o geologicky náročné územie, čo si vyžaduje dôkladnú prípravu - najmä pri návrhu zakladania stavby „Súčasťou príprav je aj podrobný inžinierskogeologický prieskum a monitoring územia. Na začiatku výstavby sa zároveň počíta aj s archeologickým prieskumom,“ podotkol hovorca.
Majer dodal, že termín začatia realizácie hlavnej stavby závisí od viacerých faktorov. Ide najmä o povoľovací proces, ktorý by sa mal začať v najbližších týždňoch. Následne po vyhotovení realizačnej projektovej dokumentácie, ktorá ukáže aj presný rozpočet, bude podľa jeho slov prebiehať proces verejného obstarávania zhotoviteľa stavby. Zároveň podotkol, že aktuálne prebieha príprava územia.
Umiestnenie záložného pracoviska do Kremnice je podľa NBS logickou voľbou. NBS tam pôsobí prostredníctvom Múzea mincí a medailí aj Angyalovho domu a zároveň je dobre dostupná z Bratislavy. „Trvalé záložné pracovisko bude stáť na pozemku susediacom s tým, ktorý už NBS vlastní. Spolu s existujúcimi objektmi tak vznikne jeden ucelený areál,“ priblížil Majer.
Objekt bude hlavne slúžiť ako záložné pracovisko pre mimoriadne situácie - teda ako miesto pre prácu a dočasné ubytovanie havarijného tímu NBS. Okrem toho ho budú využívať aj ako školiace a vzdelávacie centrum pre zamestnancov, s možnosťou organizovať aktivity aj pre verejnosť, napríklad v oblasti finančnej gramotnosti.
„V menšej miere bude slúžiť aj na rekreáciu zamestnancov, pričom oddychové časti budú mať skôr doplnkový charakter a ich podoba sa bude ešte spresňovať,“ doplnil hovorca. Ubytovacia kapacita objektu bude 66 lôžok, kapacita školiacej a kongresovej sály bude 80 ľudí. Súčasťou objektu budú i depozitné priestory slúžiace na úschovu zbierkových predmetov Múzea mincí a medailí NBS.
Objekt bude umiestnený na Ulici Československej armády v bezprostrednej blízkosti objektu Angyalov dom, ktorý už v súčasnosti NBS prevádzkuje. Podľa Majera ide o geologicky náročné územie, čo si vyžaduje dôkladnú prípravu - najmä pri návrhu zakladania stavby „Súčasťou príprav je aj podrobný inžinierskogeologický prieskum a monitoring územia. Na začiatku výstavby sa zároveň počíta aj s archeologickým prieskumom,“ podotkol hovorca.
Majer dodal, že termín začatia realizácie hlavnej stavby závisí od viacerých faktorov. Ide najmä o povoľovací proces, ktorý by sa mal začať v najbližších týždňoch. Následne po vyhotovení realizačnej projektovej dokumentácie, ktorá ukáže aj presný rozpočet, bude podľa jeho slov prebiehať proces verejného obstarávania zhotoviteľa stavby. Zároveň podotkol, že aktuálne prebieha príprava územia.
Umiestnenie záložného pracoviska do Kremnice je podľa NBS logickou voľbou. NBS tam pôsobí prostredníctvom Múzea mincí a medailí aj Angyalovho domu a zároveň je dobre dostupná z Bratislavy. „Trvalé záložné pracovisko bude stáť na pozemku susediacom s tým, ktorý už NBS vlastní. Spolu s existujúcimi objektmi tak vznikne jeden ucelený areál,“ priblížil Majer.
Objekt bude hlavne slúžiť ako záložné pracovisko pre mimoriadne situácie - teda ako miesto pre prácu a dočasné ubytovanie havarijného tímu NBS. Okrem toho ho budú využívať aj ako školiace a vzdelávacie centrum pre zamestnancov, s možnosťou organizovať aktivity aj pre verejnosť, napríklad v oblasti finančnej gramotnosti.
„V menšej miere bude slúžiť aj na rekreáciu zamestnancov, pričom oddychové časti budú mať skôr doplnkový charakter a ich podoba sa bude ešte spresňovať,“ doplnil hovorca. Ubytovacia kapacita objektu bude 66 lôžok, kapacita školiacej a kongresovej sály bude 80 ľudí. Súčasťou objektu budú i depozitné priestory slúžiace na úschovu zbierkových predmetov Múzea mincí a medailí NBS.