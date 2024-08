Ponukové ceny nehnuteľností v druhom štvrťroku 2024 mierne vzrástli

Bratislava 6. augusta (TASR) - Ponukové ceny nehnuteľností na bývanie sú v druhom štvrťroku 2024 o 1,6 % vyššie ako na začiatku roka. Ide tak o prvý cenový rast po šiestich štvrťrokoch poklesov. Aj napriek tomu v medziročnom porovnaní ceny za minulým rokom zaostávajú. V utorok o tom informovala Národná banka Slovenska (NBS).



"V druhom štvrťroku 2024 ponukové ceny nehnuteľností v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom mierne vzrástli o 1,6 %. Ide o prvý kladný nárast medzi štvrťrokmi od tretieho štvrťroka 2022. Medziročný rast sa ešte naďalej drží pod nulou, konkrétne na hodnote -1,3 %," zhodnotila NBS. Priemerná cena bola na úrovni 2461 eura za štvorcový meter (m2), čo je o 39 eur/m2 viac ako minulý štvrťrok. K rastu priemernej ceny prispeli spolu s Bratislavským krajom aj Trnavský, Banskobystrický a Košický kraj.



Priemerná cena bytov v druhom kvartáli 2024 dosiahla 2749 eur/m2, vzrástla teda o 60 eur/m2. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom podľa údajov NBS rástli ceny všetkých typov bytov. Najviac si pritom polepšili ceny štvorizbových bytov (medzikvartálne o 5,2 %) a dvojizbových (3,3 %). Priemerná cena domov sa zvýšila na sumu 1931 eur/m2. Oproti prvému štvrťroku 2024 je tak vyššia o 3,5 %, teda o 66 eur/m2.



Stúpla aj ponuka, ktorá je v medzikvartálnom porovnaní vyššia o rovných 5 %. Podiel bytov oproti domom však mierne klesol. "Keďže domy majú spravidla nižšiu cenu na m2, táto zmena váh sa premietla aj do celkovej ceny bývania. Jej rast je preto o niečo pomalší ako rast samotných cien bytov a domov," zhodnotila NBS. Druhý štvrťrok po sebe rastie aj počet inzerátov, čo by mohlo podľa NBS naznačovať návrat predávajúcich na trh.



Vývoj cien v krajoch je rozkolísaný. Tam, kde v minulom štvrťroku ceny klesali, v tomto rástli a naopak. Výnimkou je Bratislavský kraj, ktorý pokračoval v miernom raste (1,3 %), a Žilinský kraj, v ktorom ceny naďalej klesali (- 0,4 %). Cenový pokles zaznamenali aj v Nitrianskom kraji (-0,8 %) Najrýchlejší cenový rast bol zaznamenaný v Banskobystrickom kraji (5,9 %).



Ceny rástli predovšetkým v apríli. V máji sa podľa údajov NBS ešte mierne dvihli ceny bytov, no v júni už stagnovali. Vývoj cien domov ostal premenlivý. Mierne sa zrýchlilo čerpanie úverov na nehnuteľnosti.