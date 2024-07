NBS: Poskytovanie hypoték aj spotrebiteľských úverov sa stabilizovalo

Bratislava 2. júla (TASR) - Poskytovanie nových hypoték bolo v prvých mesiacoch tohto roka stabilné. Tempo medziročného rastu už neklesalo a v marci aj apríli dosahovalo úroveň 2,9 %, čo bolo rýchlejšie ako medián štátov Európskej únie (EÚ). Z pohľadu počtu a výšky nových hypoték nedošlo k žiadnym výraznejším zmenám. Konštatovala to Národná banka Slovenska (NBS) v aktuálnom makroprudenciálnom komentári, ktorý vydáva štvrťročne a analyzuje v ňom trendy na finančnom trhu s dôrazom na prípadné riziká.



V tomto roku sa podľa NBS skracujú fixácie úrokových sadzieb hypoték, čo zrejme súvisí s očakávaniami uvoľnenia menovej politiky Európskej centrálnej banky (ECB). "Kým v roku 2023 tvorili fixácie do štyroch rokov 30 % produkcie, v prvom štvrťroku 2024 stúpol ich podiel na 57 %. Naopak, poklesol podiel dovtedy dominantnej fixácie nad päť rokov," priblížila banka.



Priemerné úrokové sadzby nových hypoték v tomto roku postupne mierne klesli. Ich najvyššia hodnota bola v januári a februári 4,7 %, do apríla sa priemerné úročenie nových hypoték mierne znížilo na 4,6 %, vyčíslila NBS.



Stabilizovala sa podľa nej aj produkcia spotrebiteľských úverov, keď ich prírastok za prvé štyri mesiace roka bol len mierne vyšší ako v rovnakom období vlaňajška. Medziročné tempo rastu týchto pôžičiek sa pohybuje okolo úrovne 7,9 %, čo rovnako ako pri hypotékach zaraďuje Slovensko medzi nadpriemerné krajiny EÚ.



Úrokové sadzby spotrebiteľských úverov mierne klesajú. "V apríli 2024 sa nové spotrebiteľské úvery poskytovali za priemernú úrokovú sadzbu 9,6 %, kým v decembri 2023 to bolo za 10,2 %," pripomenula centrálna banka.



Ukazovatele zlyhania podľa NBS naďalej naznačujú mimoriadne priaznivú úroveň splácania. V hypotékach aj spotrebiteľských úveroch sa totiž podiel zlyhaných úverov pohybuje blízko historicky najnižších hodnôt. "Podiel zlyhaných hypoték sa dlhodobo udržuje na 1,1 % a podiel zlyhaných spotrebiteľských úverov k aprílu dosiahol 7 %. Výhľadové indikátory zmenu v blízkej budúcnosti nenaznačujú," doplnila banka.