NBS: Inovácií vo finančnom sektore pribúda, najčastejšou je cloud

Bratislava 21. apríla (TASR) - Najrozšírenejšou inováciou v slovenskom finančnom sektore je cloud, ktorý označilo 72 % respondentov. Používajú ju na zdieľanie dát, ich zálohovanie či na prevádzku aplikácií pre klientov. Vyplýva to z dotazníkového prieskumu Národnej banky Slovenska (NBS), do ktorého sa v závere minulého roka zapojilo 89 subjektov finančného trhu, vrátane pobočiek zahraničných finančných inštitúcií pôsobiacich na slovenskom trhu.



Automatickú robotizáciu procesov (RPA) využíva 29 % opýtaných. Slúži najmä na backoffice automatizáciu, validáciu klientských transakcií či vyhodnotenie rizikového profilu klienta. Technológiu Big Data používa 21 % finančných inštitúcií, a to najmä na monitoring rizika, identifikovanie podvodov či analýzu správania klientov.



Umelú inteligenciu (AI) používa pätina opýtaných, predovšetkým na udržanie klientov, posúdenie výnimiek na zľavy, biometriu a vzdialenú identifikáciu klienta či rôzne predikčné modely. Online onboarding, teda vzdialenú identifikáciu klienta, využíva 53 % oslovených subjektov.



Za najvýznamnejšie finančné inovácie, ktoré sa zaviedli v posledných troch rokoch, označili subjekty finančného trhu optimalizáciu klientskeho webu a mobilnej aplikácie, vzdialenú identifikáciu klientov na účely online onboardingu a elektronizáciu podpisovania, ako aj digitalizáciu, automatizáciu a robotizáciu procesov.



NBS plánuje podobný dotazníkový prieskum v pravidelných intervaloch opakovať, vďaka čomu bude možné sledovať a porovnávať vývoj v oblasti finančných inovácií.