NBS preberá dohľad nad trhom s kryptoaktívami na Slovensku

Bratislava 30. decembra (TASR) - Národná banka Slovenska (NBS) sa od pondelka stáva orgánom dohľadu nad poskytovateľmi služieb kryptoaktív. Bude udeľovať licencie subjektom na tomto trhu, čím sa má posilniť transparentnosť a ochrana spotrebiteľov. Jej nová úloha súvisí s európskym nariadením o trhu s kryptoaktívami (Markets in Crypto-Assets Regulation, MiCA).



"Spotrebitelia môžu naďalej nakupovať, predávať a používať kryptoaktíva tak, ako doteraz, pretože sa regulácia netýka samotných kryptoaktív, ale podnikateľov v oblasti kryptoaktív," informovala centrálna banka. Odporúča však spotrebiteľom investovať iba do toho, čomu rozumejú. Zásadou je tiež vložiť do rizikových investícií iba peniaze, ktoré si môžu dovoliť stratiť.



Potrvá niekoľko mesiacov, kým podnikatelia v oblasti kryptoaktív získajú licenciu NBS. Dovtedy budú nedohliadanými subjektami, upozornila centrálna banka. "V registri na webe NBS budú v priebehu roka postupne pribúdať subjekty s povolením NBS na poskytovanie služieb kryptoaktív. Odporúčame prednostne využívať služby týchto subjektov," zdôraznila. Podnikatelia s kryptoaktívami z krajín mimo Európskej únie (EÚ), na ktorých sa nevzťahuje európska regulácia, nebudú môcť aktívne oslovovať klientov v EÚ, ale tí ich služby používať môžu.



Podnikatelia v oblasti kryptoaktív potrebujú od 30. decembra 2024 licenciu od NBS na poskytovanie regulovaných služieb, medzi ktoré patrí úschova a správa kryptoaktív, prevádzka obchodných platforiem, výmena kryptoaktív za fiat meny alebo iné kryptoaktíva, ale aj poradenstvo a riadenie portfólia. Počas prechodného obdobia, do 30. júna 2026, môžu na slovenskom trhu pôsobiť aj podnikatelia v oblasti kryptoaktív, ktorí nie sú dohliadaní centrálnou bankou.



Na získanie licencie musí podnikateľ NBS preukázať, že má odbornosť na poskytovanie služieb kryptoaktív, dostatok kapitálu z dôveryhodných a preukázateľných zdrojov, nastavený vysoký štandard správy a riadenia spoločnosti, vrátane interných predpisov v oblasti vnútornej kontroly, prevencie prania špinavých peňazí a bezpečnosti informačných systémov. Prehľad základných požiadaviek, ako aj podklady k žiadosti o udelenie povolenia sú zverejnené na internetovej stránke NBS.