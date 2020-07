NBS predlžuje lehotu na verejnú konzultáciu k regulačnému sandboxu

Bratislava 21. júla (TASR) - Národná banka Slovenska (NBS) predlžuje lehotu pre zapojenia sa do verejnej konzultácie k regulačnému sandboxu. Spustená bola 22. júna tohto roka a pôvodne mala byť otvorená do 22. júla. Verejnosť sa po novom bude môcť do nej zapojiť do 5. augusta tohto roka.



"Vzhľadom na prebiehajúce dovolenkové obdobie sa NBS rozhodla predlžiť verejnú konzultáciu o dva týždne. Verejnosť sa tak môže do konzultácie zapojiť do 5. augusta," uviedol hovorca NBS Peter Majer.



Do mesiaca po skončení verejnej konzultácie zverejní národná vyhodnotenie odpovedí respondentov. Ak konzultácia potvrdí dopyt po vytvorení sandboxu a dosiahne sa zhoda na jeho podobe, NBS chce sandbox spustiť počas budúceho roka. "Verejnosť sa do konzultácie môže zapojiť prostredníctvom elektronického formulára," doplnil Majer.



Vo svete počítačov a informačných technológií sa pojem sandbox používa na pomenovanie mechanizmu, ktorý slúži na oddeľovanie testovaných procesov od iných procesov hostiteľského počítača virtuálnou stenou. Sandbox, ktorý pripravuje NBS, by sa však týkal finančného trhu. Začínajúcim alebo etablovaným spoločnostiam, ktoré chcú spustiť inovatívny obchodný model alebo službu, by poskytol možnosť počas niekoľkých mesiacov opakovane konzultovať s expertmi NBS z rôznych oblastí uskutočnenie inovatívnych riešení. Cieľom je, aby splnili podmienky regulácie tak, aby ich inovatívne produkty prispeli k rozvoju finančných služieb a zároveň, aby bol chránený finančný spotrebiteľ a stabilita finančného trhu.