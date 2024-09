NBS predpokladá ďalší rast digitálnych peňaženiek

Bratislava 29. septembra (TASR) - Na základe doterajšieho vývoja na Slovensku aj inde v Európe očakáva Národná banka Slovenska (NBS) ďalší výrazný rast používania tzv. digitálnych peňaženiek, ktoré sa využívajú pri mobilných platbách. K ich ďalšiemu rozvoju by mohlo v budúcnosti prispieť aj zavedenie digitálnych mien centrálnymi bankami.



"NBS pozorne sleduje raketový nárast používania digitálnych peňaženiek so stokenizovanou platobnou kartou na Slovensku. Nové platobné služby, ktoré postupne od roku 2018 zavádzali slovenské banky, umožňujú držiteľom platobných kariet u obchodníkov zaplatiť mobilom alebo inteligentnými hodinkami," uviedol pre TASR hovorca centrálnej banky Peter Majer.



Pripomenul, že počet a hodnota mobilných platieb na Slovensku nepretržite rastie, medziročný nárast bol v roku 2024 v priemere 50 %. V júni tohto roka bol podiel mobilných platieb na všetkých platbách kartou 34 % v počtoch a 28 % v hodnote platieb, vyčíslila NBS.



"Podľa vývoja na Slovensku, ale aj v ostatných krajinách Európy predpokladáme, že trend používania digitálnych peňaženiek bude ďalej rásť. Dôvodom je okrem masívneho používania mobilných aplikácií aj jednoduchosť, rýchlosť a vysoká bezpečnosť týchto transakcií," priblížil Majer. Tieto vlastnosti podľa neho oceňujú tak držitelia kariet, ako aj obchodníci a banky, ktoré tieto služby zabezpečujú.



Podľa NBS tiež platí predpoklad, že k rozvoju tejto oblasti by mohlo v budúcnosti prispieť aj zavedenie digitálnych mien centrálnymi bankami. Tie rovnako používajú digitálnu peňaženku tak, ako je to dnes pri platobných kartách. "Klienti tak budú mať na výber, aký platobný nástroj pri platbe u obchodníkov použijú, ktorú digitálnu peňaženku si vyberú. Budúcnosť v platbách teda smeruje od hotovosti a klasickej platby kartou k použitiu ich digitálnych foriem," dodal Majer.