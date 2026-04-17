NBS pripravuje zmeny v limite zabezpečenia úveru na bývanie
NBS pripomenula, že aktuálne znenie opatrenia umožňuje bankám bez obmedzení poskytovať úvery na bývanie s LTV do výšky 80 %.
Autor TASR
Bratislava 17. apríla (TASR) - Národná banka Slovenska (NBS) plánuje diferencovať limit pre ukazovateľ zabezpečenia úveru na bývanie (loan to value, LTV) tak, aby lepšie zodpovedal individuálnej rizikovosti hypoték a zároveň prispel k odstraňovaniu bariér pre financovanie prvého bývania. Na portáli slov-lex.sk zverejnila predbežnú informáciu k pripravovanej novele opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie.
NBS pripomenula, že aktuálne znenie opatrenia umožňuje bankám bez obmedzení poskytovať úvery na bývanie s LTV do výšky 80 %. Suma úveru v takom prípade môže dosiahnuť najviac 80 % hodnoty založenej nehnuteľnosti. Okrem toho môže určité percento výnimiek dosiahnuť LTV do výšky 90 %. „Tento plošný prístup sa zaviedol s ohľadom na dostupné údaje a medzinárodné štandardy v čase vydania opatrenia. Diferencovaný prístup je však v súčasnosti už bežným štandardom viacerých krajín EÚ,“ konštatovala banka.
Opodstatnenosť nového prístupu podporujú aj analýzy NBS na novodostupných údajoch z katastra nehnuteľností. V neposlednom rade k jeho implementácii vyzýva Slovensko tiež Medzinárodný menový fond (MMF) v záverečnej správe z hĺbkového hodnotenia slovenského finančného sektora (FSAP) z apríla 2025.
Centrálna banka zdôraznila, že návrh zmien v opatrení nezavádza nové povinnosti pre podnikateľské subjekty. Upravuje len nastavenie existujúceho makroprudenciálneho nástroja.
Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov či návrhov NBS do 30. apríla tohto roka. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania k nemu je máj alebo jún 2026.
