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NBS: Nové príručky majú pomôcť ochrániť pred podvodmi
Príprava letákov trvala približne pol roka, pričom na nich spolupracovali so širokým spektrom organizácií. Následne ich distribuovali aj do regiónov.
Autor TASR
Bratislava 16. júna (TASR) - Národná banka Slovenska (NBS) vytvorila príručky pre zdravotne znevýhodnených ľudí, ktorí sa k bežným informáciám dostávajú ťažšie. Reaguje tak na to, že finančné podvody sú čoraz častejšie a rozmanitejšie. Ide o leták vhodný pre ľudí s mentálnym znevýhodnením či nepočujúcich, ktorý kombinuje obrázky, videá a príbehovú formu. Pripravili aj verziu v Braillovom písme pre nevidiacich. Na tvorbe materiálov sa podieľali aj experti z rôznych organizácií, ktorí sa týmto skupinám venujú. TASR o tom informovala NBS.
Príprava letákov trvala približne pol roka, pričom na nich spolupracovali so širokým spektrom organizácií. Následne ich distribuovali aj do regiónov. Materiály sú tiež dostupné v online forme na stránke portálu 5peňazí.
Primárne sa príručky zameriavajú na tzv. romantické podvody. „Platí to pre akýkoľvek podvod, povedzme aj investičný, ktorý je napríklad u ľudí so zdravotnými znevýhodneniami oveľa menej pravdepodobný ako ten romantický,“ uviedol riaditeľ odboru ochrany finančných spotrebiteľov NBS Roman Fusek.
Katarína Martincová z neziskovej organizácie Vstúpte upozorňuje na fakt, že práve romantické podvody sú pre túto skupinu nebezpečné. „Naši prijímatelia sú empatickí, komunikatívni a ak náhodou nemajú partnerku alebo partnera, vyhľadávajú kontakt s ľuďmi. Tým, že sú empatickí, sú viac zraniteľnejší a ľahko u nich môže prísť k podvodu,“ objasnila.
V letáku s názvom „Pozor na online priateľstvá“ nájdu znevýhodnené skupiny užitočné rady, ako postupovať v prípade podvodnej situácie. „Easy-to-read leták je pre ľudí, ktorí majú vážnejšie mentálne znevýhodnenie. Ide o veľmi jednoduchý typ jazyka a kombináciu obsahu, ktorý je textový, obrázkový a príbehový,“ vysvetľuje Fusek. Formátovo je podľa neho prispôsobený aj väčšími rozmermi. Nápomocný môže byť aj pre skupiny starších ľudí, ktorí ťažšie čítajú zložitejšie texty. Prístupný je tiež zrakovo znevýhodneným ľuďom vďaka QR kódu v pravom dolnom rohu.
Čo sa týka letáka v Braillovom písme s názvom „Stop podvodom“, Tímea Hóková z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska vyzdvihla, že sú spolu s prístupnými webstránkami nielen praktickou pomôckou, ale aj signálom, že sa s ich potrebami počíta.
Cieľom materiálov podľa NBS nie je ľudí vystrašiť, ale pomôcť rozpoznať riziko skôr, ako prídu o peniaze alebo sa dostanú do zraniteľnej situácie.
Príprava letákov trvala približne pol roka, pričom na nich spolupracovali so širokým spektrom organizácií. Následne ich distribuovali aj do regiónov. Materiály sú tiež dostupné v online forme na stránke portálu 5peňazí.
Primárne sa príručky zameriavajú na tzv. romantické podvody. „Platí to pre akýkoľvek podvod, povedzme aj investičný, ktorý je napríklad u ľudí so zdravotnými znevýhodneniami oveľa menej pravdepodobný ako ten romantický,“ uviedol riaditeľ odboru ochrany finančných spotrebiteľov NBS Roman Fusek.
Katarína Martincová z neziskovej organizácie Vstúpte upozorňuje na fakt, že práve romantické podvody sú pre túto skupinu nebezpečné. „Naši prijímatelia sú empatickí, komunikatívni a ak náhodou nemajú partnerku alebo partnera, vyhľadávajú kontakt s ľuďmi. Tým, že sú empatickí, sú viac zraniteľnejší a ľahko u nich môže prísť k podvodu,“ objasnila.
V letáku s názvom „Pozor na online priateľstvá“ nájdu znevýhodnené skupiny užitočné rady, ako postupovať v prípade podvodnej situácie. „Easy-to-read leták je pre ľudí, ktorí majú vážnejšie mentálne znevýhodnenie. Ide o veľmi jednoduchý typ jazyka a kombináciu obsahu, ktorý je textový, obrázkový a príbehový,“ vysvetľuje Fusek. Formátovo je podľa neho prispôsobený aj väčšími rozmermi. Nápomocný môže byť aj pre skupiny starších ľudí, ktorí ťažšie čítajú zložitejšie texty. Prístupný je tiež zrakovo znevýhodneným ľuďom vďaka QR kódu v pravom dolnom rohu.
Čo sa týka letáka v Braillovom písme s názvom „Stop podvodom“, Tímea Hóková z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska vyzdvihla, že sú spolu s prístupnými webstránkami nielen praktickou pomôckou, ale aj signálom, že sa s ich potrebami počíta.
Cieľom materiálov podľa NBS nie je ľudí vystrašiť, ale pomôcť rozpoznať riziko skôr, ako prídu o peniaze alebo sa dostanú do zraniteľnej situácie.