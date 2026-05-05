NBS: Rast cien nehnuteľností zostáva na začiatku roka 2026 solídny
Podiel domov na celkovej ponuke sa podľa analytika postupne znižuje už od polovice minulého roka, pričom celkový počet inzerátov sa v prvom štvrťroku nemenil.
Autor TASR
Bratislava 5. mája (TASR) - Ceny nehnuteľností na začiatku roka 2026 vzrástli v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom o 3,4 %. Rast zapríčinili výlučne byty, a to predovšetkým vo februári, zatiaľ čo ceny domov aj ich ponuka klesli. Nehnuteľnosti najvýraznejšie zdraželi v Prešovskom a Banskobystrickom kraji. Veľké výkyvy v mesačných údajoch naznačujú, že na trh sa vkráda neistota okolo budúceho vývoja, čomu zodpovedá aj slabší prírastok nových hypotekárnych úverov. Uviedol to v komentári Roman Vrbovský, analytik Národnej banky Slovenska (NBS).
„Počas prvých troch mesiacov roku 2026 vzrástli ceny nehnuteľností oproti predchádzajúcemu štvrťroku o 3,4 % a ich medziročný rast sa nepatrne spomalil na 11,3 %. Priemerná cena nehnuteľností na bývanie dosiahla 3005 eur/štvorcový meter (m2), čo je približne o 100 eur/m2 viac než v závere vlaňajška. Príspevky Košického a Žilinského kraja k celkovej zmene ceny sa zmiernili, viditeľne však posilnil Prešovský a Banskobystrický kraj,“ spresnil.
Priemerná cena bytov podľa neho narástla v prvom štvrťroku 2026 o 3,5 % a v medziročnom porovnaní o 11,1 %. V eurách dosiahla 3378 eur/m2, čo je o 115 eur/m2 viac ako na konci minulého roka. Najvýraznejšie, o viac než 5 %, rástli ceny jednoizbových bytov, avšak ceny najväčších bytov už druhý štvrťrok po sebe mierne poklesli.
„Trh s domami má za sebou slabší štvrťrok. Oproti predchádzajúcemu štvrťroku zlacneli o 21 eur/m2 na 2118 eur/m2. Medzištvrťročne ich ceny poklesli o 1 %, hoci v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sú stále o 4,3 % vyššie,“ priblížil.
Podiel domov na celkovej ponuke sa podľa analytika postupne znižuje už od polovice minulého roka, pričom celkový počet inzerátov sa v prvom štvrťroku nemenil. Ak by pomer bytov a domov v ponuke zostal nezmenený, celkový rast cien by dosiahol len 2,5 %. Podiel novostavieb zostal stabilný, hoci o niečo nižší ako v predchádzajúcich rokoch.
„Najvýraznejšie, až o 11 % medzištvrťročne, rástli ceny bývania v Prešovskom kraji. Medzi ďalšie nadpriemerne rýchlo rastúce regióny patria Banskobystrický (6,9 %), Trenčiansky (5,1 %) a Žilinský kraj (4,7 %). Nárast cien v Banskobystrickom kraji spôsobili najmä ceny bytov v okrese Banská Bystrica. V Trenčianskom kraji prispeli najviac okresy Ilava a Myjava, v Žilinskom to boli Martin a Liptovský Mikuláš. V žiadnom z ôsmich krajov ceny neklesli,“ upozornil.
„Cenový vývoj v Prešovskom kraji je rozkývaný, po dvoch štvrťrokoch minimálnych zmien prišiel skokový rast. Detailnejšia analýza naznačuje, že ide o zmenu štruktúry ponuky. Lacnejšie nehnuteľnosti z inzerátov sa vypredali a v ponuke zostali skôr tie drahšie. Výrazný nárast cien bytov vidíme v okresoch Poprad a Prešov, a to aj keď vylúčime turistické destinácie ako Štrba či Vysoké Tatry,“ dodal analytik NBS.
