NBS: Rast cien sa v marci spomalil vďaka výraznému zlacneniu potravín
Napriek marcovému poklesu NBS predpokladá, že rast cien potravín sa v nasledujúcich mesiacoch zrýchli k hodnotám bližším odhadu jarnej predikcie.
Autor TASR
Bratislava 31. marca (TASR) - Podľa rýchleho odhadu inflácie meranej harmonizovaným indexom HICP sa celková cenová hladina v marci nezmenila, čo ale medziročnú mieru inflácie stlačilo na 3,7 %. V porovnaní s očakávaniami jarnej predikcie bola nižšia o zhruba pol percentného bodu najmä vďaka potravinám, uviedol v utorok analytik Národnej banky Slovenska (NBS) Branislav Karmažin.
„Ceny potravín, spolu s tabakovými výrobkami, ktoré Eurostat v rýchlom odhade neuvádza samostatne, v marci prehĺbili predošlý výrazný medzimesačný prepad. Po februárovom znížení o 0,6 % klesli v marci dokonca o percento, čo je najväčšie mesačné marcové zlacnenie potravín od vstupu do eurozóny,“ uviedol analytik.
Dva po sebe nasledujúce mesačné poklesy cien potravín podľa Karmažina pravdepodobne aj kompenzovali výrazné zdraženie z úvodu roka. „Ďalším vysvetlením pre netypický marcový vývoj môžu byť výraznejšie predveľkonočné úpravy cien. Prvé tri mesiace tak priniesli z historického pohľadu netypické až extrémne cenové výkyvy,“ dodal.
Rýchly odhad neposkytuje podrobnejší pohľad do štruktúry vývoja cien potravín, avšak údaje z elektronických pokladníc naznačujú, že v marci rovnako ako vo februári zlacneli najmä oleje, tuky a výrobky z mlieka, ku ktorým sa tentoraz pridalo aj ovocie.
Napriek marcovému poklesu NBS predpokladá, že rast cien potravín sa v nasledujúcich mesiacoch zrýchli k hodnotám bližším odhadu jarnej predikcie najmä v dôsledku drahších agrokomodít a prenosu vyšších cien energií do spotrebiteľských cien.
Útok na Irán, ktorý spôsobil skokový nárast cien energetických komodít, sa zatiaľ prejavil v inflácii v menšej miere než v okolitých krajinách či iných členoch eurozóny. Ceny energií na Slovensku v marci v porovnaní s februárom vzrástli na základe rýchleho odhadu o 0,7 %, čo je pravdepodobne výsledkom snahy vlády tlmiť rast cien pohonných látok.
Ceny benzínu a nafty tak zatiaľ neodrážajú v plnej miere výpadok v dodávkach ropy na svetových trhoch, ktorý je dôsledkom pokračujúceho konfliktu v Perzskom zálive. Aktuálne ceny na čerpacích staniciach sú na základe údajov Európskej komisie v priemere nižšie ako v okolitých krajinách.
Tempo rastu cien služieb a bežných tovarov v obchodoch sa spomalilo. Prispieva k tomu zvyšujúca sa neistota pri rozhodovaní domácností o spotrebiteľských výdavkoch, slabnúci rast miezd a odznievanie efektu vlaňajšieho zvýšenia dane z pridanej hodnoty, ktorý sa v marcových štatistikách ešte naposledy prejavil.
