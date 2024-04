NBS: Rast ekonomiky tento rok zrýchli na 2,3%, inflácia klesne pod 3%

Bratislava 4. apríla (TASR) - Rast slovenskej ekonomiky by mal v tomto roku zrýchliť na 2,3 % z vlaňajších 1,1 %. Inflácia by mala spomaliť na 2,8 % z minuloročných 11 %. Odhaduje to Národná banka Slovenska (NBS) v aktuálnej strednodobej predikcii, ktorú zverejnila vo štvrtok. Oproti predchádzajúcej prognóze z decembra minulého roka odhad rastu ekonomiky mierne znížila, rast cien má byť naopak mierne vyšší.



"Naša jarná prognóza je tak trochu nudná, pretože oproti decembru sa toho veľa nemení. Potvrdzujeme v podstate trendy, ktoré sme ohlásili zime. V zásade to vnímam ako dobré správy, obzvlášť po obdobiach dramatických zmien a dramatických informácií," priblížil na tlačovej konferencii guvernér NBS Peter Kažimír.



Centrálna banka očakáva podľa neho naďalej výrazný pokles inflácie, keď po dvoch rokoch dvojciferných hodnôt klesne pod 3 %. "Aktuálne všetky faktory hrajú v prospech znižovania inflácie," zdôraznil Kažimír. NBS takisto predpokladá postupné oživenie ekonomiky, ktorá bude v tomto roku rásť dvakrát rýchlejšie ako vlani, ako aj silný a stabilný trh práce.



Kažimír za veľmi dobrú správu pre ľudí označil očakávaný výrazný rast reálnych miezd. Kým vlani ešte klesli o 1,3 %, tento rok by mali rásť o viac ako 4 %. "Prudký pokles inflácie z dvojciferných úrovní na skoro trojpercentnú úroveň v tomto roku spôsobí, že domácnostiam sa výrazne zlepší kúpyschopnosť. Očakávame, že dobiehanie straty reálnych príjmov z obdobia vysokej inflácie by malo pokračovať aj v ďalších rokoch," avizoval guvernér.



V nasledujúcich dvoch rokoch NBS predpokladá o niečo vyššiu infláciu ako tento rok, a to na úrovni 3,7 %. Dôvodom bude najmä očakávaný vývoj cien energií. Napriek tomu však má pokračovať rast reálnych miezd.



Čo sa týka rizík novej prognózy, pri inflácii ich vidí NBS smerom nahor. Týkajú sa možného vývoja cien potravín, energií a sekundárne aj cien v oblasti služieb. Pri raste ekonomiky sú riziká podľa centrálnej banky smerom nadol. Súvisia najmä s problémami kľúčového obchodného partnera SR Nemecka.



"Z pohľadu budúcnosti bude ale rozhodujúce, či sa nám podarí investovať viac politického, ale aj ľudského kapitálu do reforiem. Veľmi dobre vieme, čo nás v našej krajine aj v Európe trápi a to je jediná cesta, ktorá nás môže dostať z tzv. pasce stredného príjmu a čo nám môže pomôcť k tomu, aby náš potenciálny ekonomický rast bol vyšší, ako je dnes," doplnil Kažimír.