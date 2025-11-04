< sekcia Ekonomika
NBS: Realitný trh v lete mierne pribrzdil
Medziročne sú ceny vyššie o 11,7 %.
Autor TASR
Bratislava 4. novembra (TASR) - Ponukové ceny nehnuteľností v 3. štvrťroku vzrástli oproti predchádzajúcemu štvrťroku o 1,3 %. Zdražovanie potiahli takmer výlučne ceny bytov, zatiaľ čo ceny rodinných domov sa do zelených čísiel dostali len v septembri. Ceny nehnuteľností rástli skôr na západe Slovenska, najmä v Trenčianskom a Bratislavskom kraji. V Košickom kraji, naopak, došlo po dlhšom období výrazného rastu k poklesu cien. V utorok o tom informovala Národná banka Slovenska (NBS).
Medziročne sú ceny vyššie o 11,7 %. Priemerná cena bývania vzrástla zhruba o 37 eur za meter štvorcový (m2) na úroveň 2814 eur/m2. Po menšej pauze v predchádzajúcom štvrťroku opäť dominantnú rolu v celkovom raste priemernej ceny zohráva Bratislavský kraj, kde ceny vzrástli o približne 40 eur/m2, naopak, vplyv Košického kraja je po troch štvrťrokoch negatívny.
Priemerná cena bytov vzrástla oproti 2. štvrťroku o 2 % a o 12,8 % medziročne na 3177 eur/m2. Za štvrťrok byty zdraželi v priemere o 64 eur/m2, pričom rástli ceny všetkých typov bytov, najvýraznejšie jednoizbové a päťizbové. Priemerná cena domov sa v porovnaní s minulým štvrťrokom prakticky nezmenila. Jej aktuálna úroveň dosahuje 2101 eur/m2, medziročne je však vyššia o 8,6 %. Počet inzerátov počas letných mesiacov podľa očakávaní poklesol.
Celkový objem inzerátov sa znížil o 8,7 %, počet ponúkaných nehnuteľností sa tak zosunul na úroveň z konca minulého roka. Podľa NBS však ide o typický vývoj opakujúci sa vždy počas tretieho štvrťroka s jedinou výnimkou za posledné roky, a to v roku 2022. Podiel bytov na celkovej ponuke sa mierne znížil.
Z regionálneho pohľadu bol rast cien nehnuteľností v treťom štvrťroku výraznejší najmä v západnej časti krajiny. Vlastné bývanie zdraželo najviac v Trenčianskom (o 3,2 %), Bratislavskom (o 2,2 %) a Nitrianskom kraji (o 1,3 %). V Košickom kraji, kde tri štvrťroky rástli ceny viac než päťpercentným tempom, eviduje NBS počas leta 2025 pokles o 3,9 %. Ceny mierne poklesli aj v Banskobystrickom kraji, a to o 0,4 %.
V Trenčianskom kraji priemernú cenu potiahlo zdraženie bytov v okrese Trenčín a domov v Novom Meste nad Váhom. Na rast cien bývania v Bratislave mali najvýraznejší vplyv Ružinov a Nové Mesto. V Košickom kraji klesali najmä ceny domov, predovšetkým mimo samotného mesta Košice. Určité zlacnenie domov eviduje NBS aj v okrese Košice IV. Pomerne rozkolísaný bol vývoj v Banskobystrickom kraji, kde smerom k vyššej priemernej cene tlačili domy v Banskej Bystrici a byty v Detve, zatiaľ čo, naopak, pôsobili domy vo Zvolene a byty v Brezne.
