NBS s Bank of England za 10 rokov na zlate zarobila 50 mil. eur

Bratislava 2. decembra (TASR) - Národná banka Slovenska (NBS) vďaka spolupráci s Bank of England zarobila na obchodovaní so zlatom za posledných desať rokov približne 50 miliónov eur. Uviedol to hovorca NBS Peter Majer v súvislosti s tým, že v poslednom čase zaznamenala centrálna banka rôzne úvahy spochybňujúce spravovanie a vlastníctvo zlatých investičných rezerv NBS.



Informoval o tom, že NBS v súčasnosti vlastní 31,694 tony zlata vo fyzickej forme (zlaté tehly). Zlato je investičné aktívum, ktoré NBS investuje na medzinárodnom trhu, aby dosiahla výnos.



Depozitárom tohto zlata je podľa Majerových slov Bank of England, pričom NBS má v nej otvorený tzv. alokovaný účet, na ktorom sú umiestnené konkrétne zlaté tehly.



NBS s týmto zlatom podľa jeho slov aktívne obchoduje formou zlatých swapov, ktoré sa v účtovníctve zobrazujú ako repo obchody. Všetky tieto obchody sú kryté štandardnými zmluvami minimalizujúcimi s tým spojené riziko.



Majer dodal, že pri splatnosti každého takéhoto obchodu sa Národnej banke Slovenska vracia rovnaké množstvo zlata, ako poskytla na začiatku obchodu. Množstvo zlata v držbe NBS sa preto nemení.