NBS si 20. výročie vstupu SR do EÚ pripomína špeciálnym budovy

Bratislava 1. mája (TASR) - Vstup do Európskej únie (EÚ) bol pre Slovensko výnimočným míľnikom a je dôležité byť súčasťou spoločenstva, ktoré si váži a chráni ľudskú dôstojnosť, základné ľudské práva a slobody, princípy demokracie a právneho štátu. Uviedla pri príležitosti 20. výročia vstupu do EÚ Národná banka Slovenska (NBS). Výročie si pripomína aj špeciálnym osvetlením budovy ústredia NBS v Bratislave s motívom vlajky EÚ. V utorok o tom informoval vedúci oddelenia komunikácie NBS Peter Majer.



Členstvo EÚ Slovensku podľa NBS prinieslo veľa výhod. Vďaka členstvu Slováci môžu voľne cestovať, pracovať, študovať a podnikať v rôznych kútoch Európy. Úroveň Slovenska dokáže rýchlejšie dobiehať európsky priemer, členstvo v EÚ poskytuje zvýšenú ochranu spotrebiteľských práv i zvýšenú ochranu úrovne životného prostredia.



Pri príležitosti 20. výročia vstupu do EÚ sa k členstvu vyjadril súčasný, ale aj bývalí guvernéri NBS. Zhodli sa na tom, že vstup do EÚ bol správnym krokom a Slovensko v procese obstálo. "Bolo to obdobie náročné, ale na druhej strane, bol pred nami nejaký cieľ a ten sa podarilo naplniť, či už sa týka samostatnej slovenskej koruny, alebo úspešný vstup do eurozóny, a celkovo si myslím, že Národná banka Slovenska v tomto procese obstála," uviedol Marián Jusko, ktorý bol guvernérom NBS v rokoch 1999 až 2004.



"Samotné to obdobie pred vstupom do EÚ bolo veľmi dôležité, pretože sme museli pripraviť jednak legislatívne, jednak systémovo ekonomiku slovenskú a slovenský národ, štát a my národnú banku na to, aby sme zvládli tento dosť dôležitý transformačný krok. Myslím si, že sa to veľmi dobre podarilo," doplnil Jozef Makúch, guvernér NBS v rokoch 2010 - 2019.



Súčasný guvernér NBS Peter Kažimír považuje EÚ za fascinujúci projekt a je poctený, že mohol byť pri vstupe do EÚ a eurozóny. "Euro a EÚ nie sú dokonalé, ale to, čo je na nich tiež tak strašne príťažlivé, je to, že sa môžeme podieľať na tom, aby boli lepšie," dodal.