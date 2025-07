NBS: Trh práce sa ochladzuje, nájsť si prácu začína byť ťažšie

Bratislava 21. júla (TASR) - Trh práce v júni pokračoval v postupnom ochladzovaní, čo sa prejavilo v najväčšom mesačnom náraste počtu nezamestnaných od apríla 2021. Okrem mierne vyššej miery nezamestnanosti je potvrdením tohto obratu aj slabnúci prílev zahraničných pracovníkov a klesajúci počet nezamestnaných, ktorí si našli prácu. Poukázal na to expert analytik makroekonómie Národnej banky Slovenska (NBS) Michal Doliak.



Pripomenul, že miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu nezamestnaných po sezónnom očistení v šiestom mesiaci roka mierne vzrástla na 5,9 %, keď sa ich počet zvýšil o 518 osôb. Najviac ich pribudlo v okresoch Prešov, Žilina a v Bratislave.



„Rovnako ako v máji, do štatistík pribudli absolventi vysokých škôl, ktorých bolo opäť viac než minulý rok. Spomaľovanie na trhu práce sa prejavuje aj v slabnúcom príleve pracujúcich cudzincov, keď bol v júni ich čistý prítok najnižší za posledných päť mesiacov,“ priblížil Doliak. To, že je v posledných mesiacoch ťažšie nájsť si prácu, potvrdzuje podľa neho aj klesajúci počet nezamestnaných, ktorým sa to podarilo.



Aktuálne štatistiky nezamestnanosti zverejnilo v piatok (18. 7.) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR. Používa pritom viaceré ukazovatele. Nezamestnanosť meraná podielom disponibilných uchádzačov (PDU) o zamestnanie dosiahla v júni 3,78 %. Medzimesačne ide o zvýšenie o 0,07 percentuálneho bodu (p. b.) a v medziročnom porovnaní je to pokles o 0,02 p. b. Nárast ústredie zdôvodnilo prílevom absolventov na trh práce.