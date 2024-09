NBS: Trh s hypotékami sa postupne oživuje

Bratislava 24. septembra (TASR) - Po období stabilizácie sa poskytovanie hypoték na Slovensku v druhom štvrťroku 2024 mierne zvýšilo. Prejavilo sa to najmä nárastom počtu úverov, pričom išlo o prvý rast od začiatku sprísňovania menovej politiky v roku 2022, a to naprieč bankami na trhu. Konštatovala to Národná banka Slovenska (NBS) v aktuálnom komentári, ktorý zverejnila v utorok.



Napriek tejto zmene produkcia hypoték v druhom štvrťroku 2024 naďalej zostala 30 % pod dlhodobým priemerom. Štruktúra poskytovaných úverov ani úverové štandardy sa prakticky nezmenili. "Slovensko je v raste úverov na mediáne krajín Európskej únie (EÚ). V regióne strednej a východnej časti EÚ je rast slovenských hypoték dokonca druhý najpomalší," vyčíslila centrálna banka.



Úrokové sadzby sa podľa nej zatiaľ menia len veľmi opatrne. Od marca do júla tohto roka sa hypotéky na Slovensku poskytovali v priemere za 4,6 % a prípadný pokles bol len na úrovni stotín percenta. Čiastočnú zmenu trendu možno očakávať až od augusta, keď viaceré banky avizovali znižovanie sadzieb. "Prevažná väčšina krajín eurozóny pritom na trend zlacňovania nabehla už na prelome rokov 2023 a 2024," upozornila NBS.



Pripomenula, že ukazovatele zlyhania hypoték dosiahli historické minimá v druhej polovici roka 2023. V prvom polroku tohto roka sa síce objavili náznaky mierneho zhoršenia, ale podľa NBS stále môžeme hovoriť o najpriaznivejšom období doterajšej histórie.



"Podiel zlyhaných úverov sa udržuje blízko hodnoty 1,1 %, zmeny sa dejú len na úrovni stotín percenta. V porovnaní s obdobím pred veľkou finančnou krízou (2006 - 2008) je podiel zlyhaných úverov polovičný. V porovnaní s obdobím po nej (2010 - 2014) je menej ako tretinový. V ďalších rokoch (2014 - 2023) podiel zlyhaných úverov takmer neustále klesal," priblížila centrálna banka.



Zároveň vyzdvihla, že prechod na vyššie splátky pri hypotékach prebieha postupne a bez výraznejších problémov so splácaním. "Do polovice roka 2024 si zvýšením splátky v plnej miere prešla približne štvrtina hypoték. Splátky sa v priemere zvýšili o 89 eur, čo je v súlade s našimi predchádzajúcimi očakávaniami," zhodnotila NBS. Dlžníci podľa nej väčšinou aj po zvýšení splátky pokračujú v splácaní bez zmeny.



Pokiaľ sa nezhorší ekonomický vývoj na Slovensku, najmä situácia na trhu práce, výraznejšie zhoršenie v tejto oblasti neočakáva centrálna banka ani v budúcnosti. Vyššie úroky môže podľa nej čiastočne zmierniť aj štátny príspevok na zvýšenú splátku. K 31. júlu tohto roka túto podporu poberalo 11.754 žiadateľov, čo predstavuje menej ako 7 % doteraz refixovaných hypoték.