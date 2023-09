NBS: Trh úverov domácnostiam sa v prvom polroku stabilizoval

Bratislava 28. septembra (TASR) - Trh úverov domácnostiam na Slovensku sa v priebehu prvého polroka tohto roka stabilizoval. Poskytovanie hypoték sa v druhom štvrťroku ustálilo a pokles z predchádzajúceho obdobia sa zastavil. Konštatuje to Národná banka Slovenska (NBS) v aktuálnom komentári.



"Medziročný rast hypotekárneho portfólia spomalil v júli 2023 na 5,8 %, no za spomalením stojí doznievajúci efekt vývoja z jesene 2022. Nová produkcia sa ustálila na približne dvoch tretinách priemeru rokov 2020 - 2022," priblížila centrálna banka. V Európskej únii (EÚ) patrí Slovensko v tempe rastu hypoték naďalej do hornej polovice krajín. Úrokové sadzby ďalej rástli, ale v ostatnom období bolo tempo miernejšie, na úrovni 0,1 percentuálneho bodu (p. b.) mesačne.



Kľúčom k pochopeniu vývoja hypoték je podľa NBS ich celkovo menší počet. Ich priemerný objem sa takmer nezmenil. "Od druhého polroka 2022 počet poskytovaných hypoték výrazne klesal - tak nových, ako aj refinančných. Medzi prvým a druhým štvrťrokom 2023 ale už nenastala žiadna zmena," doplnila banka.



Za stabilizovanú označuje aj rizikovosť nových úverov. Podiel úverov s ukazovateľom splátok k príjmu na hrane limitu (60 %) síce zostal zvýšený, keď predstavoval približne štvrtinu novej produkcie, ale v druhom štvrťroku 2023 už ďalej nerástol. Zlyhané úvery dosahujú najnižšie hodnoty za dostupnú takmer 20-ročnú históriu, zdôraznila NBS.



V rastovom trende pokračovali spotrebiteľské úvery, keď zaznamenali už sedem kladných mesačných prírastkov za sebou. Medziročné tempo rastu sa postupne zdvihlo až na júlových 5,2 %. "Úrokové sadzby vzrástli len mierne, a to ešte na jeseň 2022. Odvtedy stagnujú. Keďže podobný vývoj platí pre mnohé krajiny EÚ, slovenské sadzby zostávajú na úrovni horného kvartilu EÚ," doplnila centrálna banka s tým, že aj spotrebiteľské úvery zaznamenali nové pozitívne rekordy v podiele zlyhaných úverov.