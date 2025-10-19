< sekcia Ekonomika
NBS: Tržby a úvery podnikov rástli v 2. štvrťroku napriek neistote
Stagnáciu objemu úverov možno podľa nej pozorovať aj v prípade sektora komerčných nehnuteľností, kde naďalej prevláda opatrnosť.
Autor TASR
Bratislava 19. októbra (TASR) - Tržby podnikov na Slovensku pokračovali v raste aj v druhom štvrťroku tohto roka, pričom sa držal blízko 6 %. Naďalej rástlo aj čerpanie úverov podnikmi. K júlu 2025 sa objem podnikových úverov medziročne zvýšil o 6,3 %. Druhý kvartál roka pritom poznačila politika prebiehajúcich obchodných vojen, čo sa podpísalo aj na vývoji sentimentu v ekonomike. Konštatovala to Národná banka Slovenska (NBS) v aktuálnom makroprudenciálnom komentári, ktorý sa venuje vývoju a rizikám vo finančnom sektore.
„Napriek zrýchleniu medziročného rastu boli mesačné prírastky podnikových úverov v druhom štvrťroku nižšie v porovnaní s prvým štvrťrokom. Stále však nad priemerom predchádzajúcich rokov,“ zhodnotila centrálna banka. K akcelerácii medziročného rastu podnikových úverov prispela aj nižšia porovnávacia báza.
Rastie pritom dopyt podnikov po úveroch. Tento záver podporujú aj prieskumy medzi firmami, ktoré naznačujú zvyšujúci sa podiel podnikov, ktoré žiadali o úver. Záujem mali hlavne o prevádzkové financovanie. „Júlová dynamika objemu podnikových úverov bola na pomery krajín EÚ nadpriemerná, kým pri krajinách strednej a východnej Európy boli bežné aj rýchlejšie rasty úverov,“ priblížila NBS s tým, že nižší rast úverov v regióne evidujú len v Slovinsku a Maďarsku.
Úverový rast je podľa nej ťahaný hlavne mikropodnikmi a čerpaním veľkých objemov vybranými podnikmi. Kategória mikropodnikov je stabilnou zložkou celkovej úverovej aktivity v podnikovom sektore, pričom ich príspevok k medziročnému rastu je viac ako tretinový, vyčíslila centrálna banka.
„Druhou výraznou zložkou sú jednorazové čerpania veľkých objemov vybranými podnikmi, ktoré sú prítomné prevažne v kategórii veľkých podnikov. Objem úverov poskytnutých skupine veľkých podnikov bez týchto výrazných čerpaní stagnuje už dva roky,“ konštatovala NBS.
Stagnáciu objemu úverov možno podľa nej pozorovať aj v prípade sektora komerčných nehnuteľností, kde naďalej prevláda opatrnosť. „Z pohľadu odvetvového členenia majú na raste úverov najväčšie zastúpenie vybrané služby, obchod a stavebníctvo. V priemysle je tok úverov utlmený,“ doplnila centrálna banka.
Poukázala aj na to, že podiel zlyhaných podnikových úverov sa v roku 2025 významne nemenil. K určitej korekcii došlo v prípade malých a stredných podnikov, kde bolo prítomné zhoršovanie kreditnej kvality.
