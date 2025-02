NBS upozorňuje: LWEX Exchange nemá oprávnenie na služby kryptoaktív

Bratislava 10. februára (TASR) - Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje verejnosť na aktivity platformy s názvom LWEX Exchange, ktorá ponúka možnosť investovať do kryptoaktív prostredníctvom svojej webovej stránky. V poslednom období dostala viacero podnetov týkajúcich sa tejto platformy alebo osôb propagujúcich jej aktivity.



"Žiaden subjekt s názvom LWEX alebo LWEX Exchange nie je oprávnený poskytovať služby kryptoaktív na území Slovenskej republiky. Uvedené služby je oprávnený poskytovať len subjekt s povolením od NBS alebo od príslušného orgánu dohľadu iného členského štátu EÚ a v období do 30. decembra 2025 aj subjekt s príslušnou viazanou živnosťou," informovala na svojej internetovej stránke NBS.



Zároveň upozornila, že má limitované právomoci pri výkone dohľadu nad subjektmi, ktoré nie sú oprávnené poskytovať služby kryptoaktív na území SR. Ich klienti majú pritom podstatne nižšiu ochranu ako v prípade subjektov, ktorým bolo udelené príslušné povolenie.



"Investovanie na trhu s kryptoaktívami v sebe zahŕňa rôzne riziká. Jedným z týchto rizík sú časté podvody. NBS preto dlhodobo upozorňuje spotrebiteľov, aby si v prípade záujmu o investovanie do kryptoaktív dôsledne zvážili, s ktorým subjektom vstúpia do zmluvného vzťahu," zdôraznila banka.



Pripomenula, že poskytovanie služieb kryptoaktív je od 30. decembra 2024 vyhradené poskytovateľom, ktorí získali povolenie na túto činnosť a niektorým druhom finančných inštitúcií, ako napríklad banka alebo obchodník s cennými papiermi. Tieto subjekty podliehajú dohľadu NBS alebo príslušných orgánov dohľadu iných členských štátov EÚ. Spĺňajú pritom rozsiahle požiadavky zabezpečujúce zvýšenú mieru ochrany finančných spotrebiteľov, ktorí využívajú ich služby. Zoznam subjektov s oprávnením na poskytovanie služieb kryptoaktív je zverejnený na internetovej stránke NBS.



Súčasne platí prechodné obdobie, počas ktorého osoby, ktoré boli pred 30. decembrom 2024 oprávnené poskytovať služby zmenárne virtuálnej meny alebo poskytovať služby peňaženky virtuálnej meny na základe viazanej živnosti, môžu túto činnosť naďalej vykonávať do 30. decembra 2025. NBS však nevykonáva dohľad nad ich činnosťou.



"Žiaden subjekt s názvom LWEX alebo LWEX Exchange nedisponuje viazanou živnosťou pre poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny alebo poskytovanie služieb peňaženky virtuálnej meny, a preto nemôže využívať vyššie uvedené prechodné obdobie," doplnila centrálna banka.