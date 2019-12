Bratislava 16. decembra (TASR) - Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje na aktivity spoločnosti International Markets Live so sídlom v New Yorku. Spoločnosť oslovuje prostredníctvom webovej stránky spotrebiteľov aj na Slovensku a ponúka nástroje a školenia, ktorých obsahom je obchodovanie najmä na devízových trhoch.



Okrem NBS na činnosť tejto spoločnosti upozorňujú aj viaceré zahraničné orgány dohľadu. Upozornenia doteraz vydali francúzsky, španielsky, belgický, britský a český orgán dohľadu. "Tejto spoločnosti nebolo udelené povolenie, ktoré by ju oprávňovalo na činnosť, ktorá patrí do pôsobnosti Národnej banky Slovenska," priblížil slovenský regulátor.



NBS tiež investorom odporúča, aby sa oboznámili aj s upozornením Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy. "NBS dlhodobo upozorňuje klientov na finančnom trhu, aby si v prípade záujmu vstúpiť do zmluvného vzťahu s finančnou inštitúciou dôkladne zvážili, s ktorým subjektom do zmluvného vzťahu vstúpia a oprávnenie jednotlivých subjektov si preverovali na internetovej stránke národnej banky," dodal odbor komunikácie NBS.