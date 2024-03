NBS upozorňuje na činnosť AGF COMMUNITY,nemá žiadne povolenie od banky

Bratislava 1. marca (TASR) - Národná banka Slovenska (NBS) na svojej internetovej stránke upozorňuje verejnosť na aktivity družstva AGF COMMUNITY. Družstvu nebolo udelené žiadne povolenie od NBS a nie je zapísané v žiadnom registri vedenom centrálnou bankou.



Družstvo so sídlom v Považskej Bystrici ponúka a propaguje svoje služby prostredníctvom svojho webového sídla www.agf.community, ako aj prostredníctvom sociálnych sietí. "Družstvo nemá oprávnenie, napríklad, na poskytovanie investičných služieb, ani na zhromažďovanie peňažných prostriedkov do fondov kolektívneho investovania," zdôraznila NBS.



Centrálna banka upozornila, že má limitované právomoci pri výkone dohľadu nad subjektmi, ktoré nemajú udelené povolenie. Klienti týchto subjektov majú podstatne nižšiu ochranu zabezpečenú výkonom dohľadu ako v prípade tých, ktorým bolo udelené príslušné povolenie.



"Zverené alebo investované finančné prostriedky nespadajú pod žiadnu garančnú schému, ktorá chráni finančné prostriedky klientov v prípadoch, keď subjekt nie je schopný plniť svoje záväzky, a teda nie sú kryté Fondom ochrany vkladov a ani Garančným fondom investícií," priblížila NBS.



Ľudia by si mali podľa centrálnej banky v prípade záujmu o investovanie na finančných trhoch dôkladne zvážiť, s ktorým subjektom vstúpia do zmluvného vzťahu. Oprávnenie jednotlivých subjektov si môžu preveriť na internetovej stránke NBS. Odporúča tiež dôkladne zvážiť všetky riziká, ktoré súvisia s danou investíciou, vrátane vlastných finančných možností, investičných preferencií a schopnosti zvládať prípadné straty.



"Dohľad nad finančným trhom je zo zákona neverejný a NBS preto nezverejňuje prípadné výsledky z vykonaného dohľadu. Vo všeobecnosti však chceme verejnosť ubezpečiť, že NBS vždy vykonáva potrebné kroky a poskytuje súčinnosť aj iným inštitúciám a úradom," dodala centrálna banka.