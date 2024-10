NBS upozorňuje na činnosť platformySeif Finance

Bratislava 18. októbra (TASR) - Národná banka Slovenska (NBS) upozornila na činnosť platformy Seif Finance, ktorá ponúka možnosť investovať do kryptoaktív prostredníctvom jej webovej stránky. Platforma a spoločnosti, ktoré sú zapojené do jej prevádzky, totiž nedisponujú zákonom požadovanou viazanou živnosťou na poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny.



"Investovanie na trhu s kryptoaktívami v sebe zahŕňa rôzne riziká. Jedným z týchto rizík sú časté podvody. NBS upozorňuje spotrebiteľov, aby si v prípade záujmu o investovanie do kryptoaktív dôsledne zvážili, s ktorým subjektom vstúpia do zmluvného vzťahu," zdôraznila centrálna banka.



Pred uskutočnením akejkoľvek investície tiež odporúča záujemcom dôkladne zvážiť všetky riziká, ktoré súvisia s danou investíciou, vrátane vlastných finančných možností, investičných preferencií a schopnosti zvládať prípadné straty. "NBS zároveň spotrebiteľom neodporúča do kryptoaktív investovať viac, ako si môžu dovoliť stratiť," podčiarkla banka.



Avizovala, že od 30. decembra tohto roka začne vykonávať dohľad nad poskytovateľmi služieb kryptoaktív. Odporúčania a rady, ako sa brániť voči podvodom v oblasti kryptoaktív, zverejňuje aj na svojej internetovej stránke.