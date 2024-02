NBS upozorňuje na spoločnosť, ktorá ponúka investovanie do kryptoaktív

Bratislava 8. februára (TASR) - Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje na činnosť spoločnosti Future Capital Slovakia, s. r. o. Firma ponúka možnosť investovať do kryptoaktív prostredníctvom webovej stránky futurecapital.sk.



"Spoločnosť Future Capital Slovakia, s. r. o. napriek požiadavke vyplývajúcej z príslušných právnych predpisov nedisponuje požadovanou viazanou živnosťou na poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny a peňaženky virtuálnej meny," uviedla na svojej internetovej stránke NBS.



Centrálna banka pripomenula, že investovanie na trhu s kryptoaktívami v sebe zahŕňa rôzne riziká, pričom jedným z nich sú časté podvody. NBS preto dlhodobo upozorňuje spotrebiteľov, aby si v prípade záujmu o investovanie do kryptoaktív dôsledne zvážili, s ktorým subjektom vstúpia do zmluvného vzťahu. Odporúčania a rady, ako sa brániť voči podvodom v tejto oblasti, sú aj na stránke projektu 5 Peňazí.



"Národná banka Slovenska pred uskutočnením akejkoľvek investície odporúča dôkladne zvážiť všetky riziká, ktoré súvisia s danou investíciou, vrátane vlastných finančných možností, investičných preferencií a schopnosti zvládať prípadné straty," zdôraznila centrálna banka. Spotrebiteľom neodporúča do kryptoaktív investovať viac, ako si môžu dovoliť stratiť.



Od 30. decembra 2024 začne NBS vykonávať dohľad nad poskytovateľmi služieb kryptoaktív. "Trh s kryptoaktívami sa čoskoro stane súčasťou regulovaného finančného trhu. Na vykonávanie niektorých činností súvisiacich s kryptoaktívami bude potrebné získať povolenie od príslušného orgánu dohľadu, ktorým bude v rámci Slovenskej republiky NBS," priblížila banka. Poskytovatelia služieb v tejto oblasti musia dodržiavať požiadavky upravené v európskom nariadení o trhoch s kryptoaktívami (MiCA) a príslušných vykonávacích predpisoch, ktoré sú zverejnené aj na webe NBS.