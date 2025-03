NBS upozorňuje na investovanie podľa finfluencerov, môže byť rizikové

Bratislava 17. marca (TASR) - Jednou z aktuálnych výziev vo finančnom svete je vplyv tzv. finfluencerov. Ide o influencerov, ktorí na sociálnych sieťach ponúkajú finančné a investičné rady. Ich dosah je obrovský, najmä medzi mladšími generáciami, no nie všetci disponujú odbornými znalosťami a nie všetky ich odporúčania sú v súlade so záujmami verejnosti. Niektoré rady môžu byť zavádzajúce, rizikové alebo motivované skrytými komerčnými záujmami. Upozornila na to Národná banka Slovenska (NBS) v rámci tohtotýždňovej medzinárodnej kampane Global Money Week na posilnenie finančného vzdelávania.



Finančné rozhodnutia by mali byť založené na dôveryhodných informáciách, nie na tlaku alebo emóciách, zdôraznila centrálna banka. V tejto súvislosti uviedla aj viacero pravidiel, ako v takejto situácii chrániť svoje peniaze.



"Overte si odborné zázemie či skúsenosti finfluencera. Pozrite si, čo o sebe zverejnil a či sú o ňom dostupné recenzie a nezávislé informácie. Porovnávajte informácie z viacerých zdrojov, nespoliehajte sa len na sociálne siete. Overte si informácie u odborníkov alebo na stránkach dôveryhodných finančných inštitúcií," priblížila NBS.



Varovným signálom pred možným podvodom či nedôveryhodnou investíciou je podľa nej aj tlak na rýchle rozhodnutie a okamžité investovanie. Tomuto nátlaku by investor nemal podliehať. Ak finfluencer poskytuje investičné poradenstvo alebo poradenstvo v oblasti kryptoaktív, je dobré si na internetovej stránke NBS overiť, či má na to licenciu. "Chráňte svoje peniaze a osobné údaje. Nikdy neposielajte peniaze na neznáme platformy len preto, že ich odporúčal finfluencer. Dajte si pozor na podvodné aplikácie a stránky," varovala centrálna banka.



Investovanie je podľa nej vážne rozhodnutie. Aj keď inšpirácia od finfluencerov môže byť užitočná, ich rady by nemali byť jediným sprievodcom. "Buďte obozretní, vždy si overujte fakty a investujte len toľko, koľko si môžete dovoliť stratiť. Nedovoľte, aby vás neodborné alebo zavádzajúce odporúčania pripravili o vaše úspory," dodala NBS.