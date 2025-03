ZBYSTRITE: NBS upozorňuje na neoprávnenú činnosť poisťovne z Karibiku

Bratislava 26. marca (TASR) - Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje verejnosť, najmä subjekty, ktoré vyhlasujú verejné obstarávania alebo sa na nich zúčastňujú, na aktivity spoločnosti Birdie Yas Insurance Ltd. so sídlom v Karibiku. Spomínaná spoločnosť nemá oprávnenie vykonávať poisťovaciu činnosť na území Slovenskej republiky, zdôraznila v stredu NBS.



"Spoločnosť Birdie Yas Insurance Ltd. nemá oprávnenie uzatvárať poistné zmluvy ani vykonávať iné poisťovacie aktivity na Slovensku. NBS preto vyzýva všetkých, aby boli pri spolupráci (nielen) s touto spoločnosťou obozretní a overili si oprávnenia akéhokoľvek poskytovateľa poisťovacích služieb," uviedla banka.



Podľa zákona o poisťovníctve môže zahraničná poisťovňa pôsobiť na území Slovenska iba prostredníctvom pobočky zahraničnej poisťovne, ktorej bolo NBS udelené povolenie na výkon poisťovacej činnosti. Spomínaná spoločnosť pritom nemá povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti od NBS. Preto nemôže poskytovať poistenie záruky pri verejnom obstarávaní pre riziká umiestnené na území SR, doplnila NBS.



Spoločnosť Birdie Yas Insurance Ltd. je zahraničnou poisťovňou, ktorá je podľa výpisu z britského registra zahraničnou spoločnosťou sídliacou v štáte Svätý Krištof a Nevis s pobočkou sídliacou vo Veľkej Británii.