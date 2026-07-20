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Prišla vám ponuka pohrebného poistenia? NBS varuje pred podvodom
Podvodné ponuky a reklamy na sociálnych sieťach podľa NBS často vyzerajú ako od poisťovní či známych inštitúcií.
Autor TASR
Bratislava 20. júla (TASR) - Podvodníci neustále prichádzajú s novými spôsobmi, ako získať osobné a finančné údaje ľudí. Aktuálne sa šíri podvodné pohrebné poistenie, ktorého cieľom je nielen vylákať citlivé platobné údaje, ale aj zhromažďovať ďalšie informácie o možných obetiach. Upozornila na to v pondelok Národná banka Slovenska (NBS).
„Falošné ponuky pohrebného poistenia môžu pôsobiť dôveryhodne, no ich cieľom je získať vaše údaje alebo peniaze. Aj keď produkt existuje, neznamená to, že je konkrétna ponuka bezpečná. Podvodníci často zbierajú osobné údaje aj preto, aby si vytvorili presnejší profil obete a neskôr pripravili dôveryhodnejší podvod - napríklad vydávajúc sa za banku, ktorú klient skutočne využíva,“ vysvetlila NBS. Upozornila, že čím viac informácií podvodníci o obeti majú, tým dôveryhodnejšie dokážu svoje scenáre prispôsobiť a zvýšiť tak šancu na úspešné získanie finančných prostriedkov.
Podvodné ponuky a reklamy na sociálnych sieťach podľa NBS často vyzerajú ako od poisťovní či známych inštitúcií. Používajú pritom jednoduché dotazníky alebo ankety, odkazy na externé stránky a komunikáciu, ktorá pôsobí oficiálne a bezpečne. „Treba spozornieť, ak neviete, kto ponuku reálne poskytuje, chýbajú kontaktné údaje alebo povolenie pôsobiť na trhu, niekto vás tlačí k rýchlemu rozhodnutiu, žiadajú od vás údaje o karte alebo prístup do internetbankingu,“ zdôraznila centrálna banka.
Podvodníci sú podľa nej trpezliví, snažia sa získať dôveru obete a zbierajú o nej všetky možné informácie. Tie neskôr využijú pri telefonáte, v e-maile alebo SMS, pri vydávaní sa za banku či úrad.
NBS poukázala na niekoľko základných pravidiel, pomocou ktorých sa dá v týchto situáciách brániť. „Overte si firmu v NBS na subjekty.nbs.sk. Neposkytujte osobné a finančné údaje neznámym osobám. Preverte si ponuky cez oficiálne kontakty. Neotvárajte podozrivé odkazy. Nastavte si notifikácie o pohyboch na účte. Dôležité rozhodnutia konzultujte s rodinou,“ priblížila centrálna banka.
„Falošné ponuky pohrebného poistenia môžu pôsobiť dôveryhodne, no ich cieľom je získať vaše údaje alebo peniaze. Aj keď produkt existuje, neznamená to, že je konkrétna ponuka bezpečná. Podvodníci často zbierajú osobné údaje aj preto, aby si vytvorili presnejší profil obete a neskôr pripravili dôveryhodnejší podvod - napríklad vydávajúc sa za banku, ktorú klient skutočne využíva,“ vysvetlila NBS. Upozornila, že čím viac informácií podvodníci o obeti majú, tým dôveryhodnejšie dokážu svoje scenáre prispôsobiť a zvýšiť tak šancu na úspešné získanie finančných prostriedkov.
Podvodné ponuky a reklamy na sociálnych sieťach podľa NBS často vyzerajú ako od poisťovní či známych inštitúcií. Používajú pritom jednoduché dotazníky alebo ankety, odkazy na externé stránky a komunikáciu, ktorá pôsobí oficiálne a bezpečne. „Treba spozornieť, ak neviete, kto ponuku reálne poskytuje, chýbajú kontaktné údaje alebo povolenie pôsobiť na trhu, niekto vás tlačí k rýchlemu rozhodnutiu, žiadajú od vás údaje o karte alebo prístup do internetbankingu,“ zdôraznila centrálna banka.
Podvodníci sú podľa nej trpezliví, snažia sa získať dôveru obete a zbierajú o nej všetky možné informácie. Tie neskôr využijú pri telefonáte, v e-maile alebo SMS, pri vydávaní sa za banku či úrad.
NBS poukázala na niekoľko základných pravidiel, pomocou ktorých sa dá v týchto situáciách brániť. „Overte si firmu v NBS na subjekty.nbs.sk. Neposkytujte osobné a finančné údaje neznámym osobám. Preverte si ponuky cez oficiálne kontakty. Neotvárajte podozrivé odkazy. Nastavte si notifikácie o pohyboch na účte. Dôležité rozhodnutia konzultujte s rodinou,“ priblížila centrálna banka.