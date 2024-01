NBS upozorňuje na podvodné ponuky, využívajú aj deepfake videá

Bratislava 26. januára (TASR) - Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje na množiace sa podvodné investičné ponuky, zneužívajúce verejne známe osoby či obchodné značky dôveryhodných obchodných spoločností. Môžu pritom využívať články, fotografie, ale aj vierohodne pôsobiace "deepfake" videá.



"NBS v poslednom čase zaznamenala čoraz častejšiu "tienistú" stránku využívania umelej inteligencie a dnešných softvérových možností - takzvané deepfake videá. Sú veľmi ťažko rozoznateľné od reality a šíria sa najmä prostredníctvom sociálnych sietí Facebook, Instagram, TikTok, platformy X (bývalý Twitter) alebo na YouTube," priblížilo oddelenie komunikácie centrálnej banky.



Podvodná investičná ponuka zvykne mať podľa NBS niektoré typické znaky. Používa napríklad logo podobné či totožné s obchodnou značkou významnej spoločnosti, alebo podobizeň všeobecne známej osobnosti, napríklad politika, športovca, celebrity, čím sa snaží pôsobiť dôveryhodne. Používa pritom reálne fotografie či upravené videá.



Typické je tiež využívanie aktuálnych tém. "Napríklad, nedávne kolísanie cien energií zapríčinilo, že podvodníci ponúkali možnosť pasívneho príjmu vďaka investovaniu vyššej sumy do energetických komodít," priblížila NBS s tým, že v budúcnosti to môže byť zase úplne iná aktuálna téma.



Podvodná ponuka môže mať formu novinového článku, v ktorom je zneužité logo renomovanej novinovej redakcie. Obsahuje často falošné recenzie a príbehy konkrétnych ľudí. Býva tiež umiestnená mimo oficiálne webové sídlo spoločností, na ktoré odkazuje, pričom webový odkaz má spravidla zahraničnú koncovku.



Vytvára tiež na čitateľa psychologický nátlak, v rámci ktorého vyzýva na rýchle konanie. Sľubuje nereálne vysoké výnosy a minimálne riziko. Často odkazuje na internetové stránky, kde vyzýva k registrácii, v rámci ktorej majú užívatelia zadať svoje osobné a platobné údaje. Tie sú následne zneužité, prípadne priamo požadujú zaslanie peňažných prostriedkov.



"Národná banka Slovenska upozorňuje všetkých, ktorí sa s uvedenými či obdobnými podvodnými investičnými ponukami stretli, aby takéto príspevky a webové stránky ignorovali a predovšetkým odmietli registráciu a nezadávali žiadne osobné a platobné údaje," zdôraznila centrálna banka.



Odporúča tiež podvodné ponuky nahlásiť NBS alebo priamo orgánom činným v trestnom konaní a v prípade ponúk šíriacich sa prostredníctvom sociálnych sietí aj jej administrátorovi. "Obozretnosť je potrebné zvýšiť v prípade, ak subjekt, s ktorým komunikujete alebo s ktorým plánujete vstúpiť do zmluvného vzťahu, nemá na výkon svojej činnosti na území Slovenskej republiky udelené povolenie NBS," upozornila banka. Tieto povolenia je možné overiť na internetovej stránke subjekty.nbs.sk.