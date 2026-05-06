NBS upozorňuje na subjekty v oblasti kryptoaktív bez povolení
Autor TASR
Bratislava 6. mája (TASR) - Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje verejnosť na aktivity skupiny vystupujúcej najmä pod označeniami CRYPTON DIGITAL, WEXO a Asteria. Podľa dostupných informácií ponúka alebo propaguje produkty a služby súvisiace s kryptoaktívami, a to prostredníctvom viacerých webových sídiel a mobilných aplikácií.
Žiadne subjekty či platformy s týmito názvami nie sú podľa NBS oprávnené poskytovať služby kryptoaktív na území Slovenskej republiky. Tieto služby môžu na Slovensku poskytovať len oprávnení poskytovatelia služieb kryptoaktív s povolením NBS alebo príslušného orgánu dohľadu iného členského štátu Európskej únie (EÚ).
„NBS odporúča verejnosti, aby si pred využitím akýchkoľvek služieb v oblasti kryptoaktív dôsledne overila, s akým subjektom vstupuje do zmluvného vzťahu, aké sú podmienky produktu a aké riziká sú s ním spojené. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať situáciám, keď sú produkty alebo služby prezentované ako investičná príležitosť alebo sú ponúkané prostredníctvom sprostredkovateľov či resellerov,“ zdôraznila centrálna banka.
Využívaním služieb subjektov, ktoré nie sú oprávnené poskytovať služby kryptoaktív na území SR, sa klienti podľa NBS vystavujú značnému riziku. V prípade záujmu o investovanie by si preto mali preveriť oprávnenie subjektu, prostredníctvom ktorého obchod uzatvárajú, v registri dostupnom na internetovej stránke NBS.
Dohľad nad finančným trhom je zo zákona neverejný, centrálna banka preto nezverejňuje prípadné výsledky z vykonaného dohľadu. Zároveň však zdôraznila, že vždy vykonáva potrebné kroky a poskytuje súčinnosť aj iným inštitúciám a úradom. „Ak má spotrebiteľ podozrenie zo spáchania trestného činu, odporúča sa podať trestné oznámenie na príslušnom oddelení Policajného zboru alebo prokuratúre,“ doplnila NBS.
