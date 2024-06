Národná banka Slovenska: Úverovanie podnikov spomaľuje

Bratislava 7. júna (TASR) - Čerpanie podnikových úverov na začiatku tohto roka ďalej spomaľuje. Ich medziročný rast bol v marci len na úrovni 0,6 % a v apríli dokonca úverovanie kleslo. Tento vývoj je do veľkej miery ovplyvnený situáciou vo vybraných sektoroch, pričom podobný trend je prítomný aj v ostatných krajinách EÚ. V aktuálnej Správe o finančnej stabilite to konštatovala Národná banka Slovenska (NBS).



"Negatívny vývoj objemu úverov bol prítomný v sektore komerčných nehnuteľností a vo vybraných veľkých podnikoch," priblížila centrálna banka.



Medzimesačné prírastky úverov v sektore komerčných nehnuteľností boli podľa NBS počas celého 1. štvrťroka 2024 záporné. Výsledkom je najhorší prírastok minimálne od roka 2019 a negatívny rast úverov na štvrťročnej aj polročnej báze. Za uplynulých šesť mesiacov sa objem pôžičiek na financovanie tohto sektora znížil o 1,4 %. Medziročná dynamika bola síce ešte kladná, ale len v dôsledku silného rastu úverov v 2. a čiastočne 3. kvartáli vlaňajška.



"Negatívny vývoj nastal aj v segmente veľkých podnikov, ťahali ho najväčšie podniky, predovšetkým z odvetvia energetiky. Zvyšok segmentu, naopak, zaznamenal mierne oživenie, a to hlavne v odvetviach priemyslu, obchodu, dopravy a skladovania," vysvetlila centrálna banka. Úverová aktivita v prípade ostatných podnikov je stabilná, keď štvrťročný prírastok ich pôžičiek je na úrovni priemeru posledných rokov a výrazne vyšší v porovnaní s minulým rokom.



Hlavným faktorom spomalenia úverov podnikom je podľa NBS ich nižší dopyt, zatiaľ čo banky podmienky financovania nesprísnili. Potvrdzuje to prieskum medzi samotnými bankami, ako aj trendy na trhu. "Banky boli ochotné podporiť financovaním aj podniky, ktoré skončili v roku 2023 v strate. Týkalo sa to najmä podnikov v odvetví poľnohospodárstva, dodávky energií, obchodu a vybraných trhových služieb," doplnila centrálna banka.



Zároveň upozornila, že trend pomalšieho úverovania firiem sa po skončení 1. štvrťroka ešte prehĺbil. V apríli objem podnikových úverov medziročne dokonca klesol o 2,6 % a k sektorom, v ktorých úvery spomaľovali už v predchádzajúcom období, sa pridal aj priemysel.