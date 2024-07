NBS: Úvery podnikom v SR klesajú, hlavným dôvodom je znížený dopyt

Bratislava 7. júla (TASR) - Medziročná dynamika podnikových úverov sa spomaľuje už viac ako rok a aktuálne sa dostala do záporného pásma. V apríli bol objem týchto úverov o 2,6 % nižší ako v rovnakom období minulého roka. Dôvodom je nižší dopyt zo strany podnikov, nie prekážky na strane bánk, konštatovala Národná banka Slovenska (NBS) v aktuálnom komentári.



"V posledných mesiacoch sa miera poklesu zvýraznila. Kým v prvých troch štvrťrokoch 2023 sa rast spomaľoval, najmä v dôsledku normalizácie výraznej úverovej aktivity a prírastok nových úverov do portfólia bol kladný, tak od štvrtého štvrťroka 2023 pribúdali mesiace, v ktorých sa načerpalo menej ako sa splatilo," zhodnotila centrálna banka s tým, že podnikové úvery na Slovensku spomaľujú rýchlejšie ako priemer Európskej únie (EÚ).



Až 90 % celkového poklesu vykázali podľa NBS veľké podniky. Spomalil aj rast úverov malým a stredným podnikom, v prípade mikropodnikov zostala úverová aktivita bez výrazných zmien. Z pohľadu odvetví viac ako polovica poklesu nastala v priemysle, nasledovala dodávka energií a komerčné nehnuteľnosti.



"Pomalšie úverovanie je spojené predovšetkým s tým, že samotné podniky čelia slabnúcemu dopytu od svojich zákazníkov. Podľa prieskumu medzi podnikmi je rastúcim problémom pre slovenské firmy nájdenie zákazníka a čiastočne aj intenzívnejšia konkurencia," priblížila NBS. Dôsledkom je potom nižšia potreba financovania.



Okrem ťažkostí s odbytom však firmy odrádza aj to, že financovanie v porovnaní s minulosťou výrazne zdraželo. Podľa prieskumu rastie podiel podnikov, ktoré indikujú, že od ďalšieho úverovania ich odrádza vyššia úroková sadzba. Tento podiel počas uplynulých dvoch rokov vzrástol dvojnásobne, z 8 % na 16 %.



Z pohľadu finančnej stability je podľa NBS dôležité, že slabší tok úverov nie je spôsobený prekážkami na strane bánk. "Väčšina firiem nemá problém získať požadované financovanie, a to v plnej výške. Podiel firiem, ktorým bol požadovaný úver zamietnutý alebo znížený, zostáva naďalej nízky," zdôraznila banka.



Poukázala aj na to, že vyššia úroková sadzba je prakticky jedinou, aj keď výraznou zmenou podmienok financovania. Ďalšie podmienky financovania, vrátane splatnosti, dostupnej veľkosti úveru, prípadne požiadavky na zábezpeku, sa v poslednom období príliš nemenili.