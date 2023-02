NBS: V poslednom kvartáli 2022 ceny nehnuteľností klesli o necelé 2 %

Bratislava 1. februára (TASR) - Trhová hodnota nehnuteľností na bývanie klesla v poslednom štvrťroku roku 2022 oproti tretiemu kvartálu o 1,94 %. Najvýraznejší prepad cien zaznamenali v Žilinskom a Bratislavskom kraji a to medzi októbrom a novembrom. Uviedli to analytici úseku meny, štatistiky a výskumu Národnej banky Slovenska (NBS).



Ceny najviac poklesli v Bratislavskom kraji, po ňom nasledoval s odstupom Žilinský kraj a, naopak, najmenej ceny klesali len v Trnavskom a Banskobystrickom kraji. Dominantnými okresmi, ktoré negatívne ovplyvnili štatistiku celého kraja, boli za Žilinský kraj Čadca a Žilina a v Bratislave to bola Bratislava III. NBS v analýze konštatovala, že "priemerná cena rezidenčných nehnuteľností medzi štvrťrokmi klesla takmer o 53 eur za štvorcový meter (m2) na úroveň 2660 eur za m2". Prepad cien tak celkovo spôsobil vymazanie rastu v treťom štvrťroku a v medziročnom porovnaní sa rast cien spomalil o 15 %.



Ceny bytov v poslednom kvartáli klesli v priemere o 2,6 % s tým, že išlo najmä o troj- a päťizbové byty, uviedla centrálna banka. Rovnako sa medzištvrťročne znižovala hodnota domov, cena tam klesla na úroveň 2,3 %. V porovnaní medziročných štatistík išlo pri bytoch o pokles vo výške 14,4 % a pri domoch je cena stále vyššia ako vlani, a to o 7,8 %.



Celkový pohľad na realitný trh v analýze NBS poukázal na vrchol, aký nehnuteľnosti dosiahli v júli, potom išla úroveň ich cien nadol. Pokles zaznamenal okrem Žilinského a Bratislavského kraja aj Nitriansky, tam však išlo o mierne negatívny zostup. Zato Košický a Prešovský kraj evidovali postupný rast cien nehnuteľností, a to aj v treťom štvrťroku s tým, že ich hodnoty začali klesať od októbra.