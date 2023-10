NBS: V SR sa realizuje nová vlna zisťovania o financiách domácností

Bratislava 10. októbra (TASR) - Na Slovensku sa realizuje nová vlna zisťovania o financiách a spotrebe domácností. Zisťovanie sa uskutoční od októbra tohto roka do 31. januára 2024 v takmer štyroch tisícoch náhodne vybraných domácností v 651 obciach a mestách SR. Informovalo o tom oddelenie komunikácie Národnej banky Slovenska (NBS). Získané údaje sa okrem iného použijú aj na posudzovanie finančnej zraniteľnosti obyvateľov.



Slovensko sa v nasledujúcich mesiacoch znovu zapojí do zisťovania o financiách a spotrebe domácností. Ide o súčasť významného európskeho projektu HFCS (Household Finance and Consumption Survey), ktorý koordinuje Európska centrálna banka a podieľajú sa na ňom všetky centrálne banky Eurosystému. Realizuje sa v trojročných intervaloch, súčasné zisťovanie na Slovensku je už piate v poradí.



Výsledkom zisťovania budú údaje o reálnych a finančných aktívach, pôžičkách a zadlženosti domácností, ako aj o príjmoch, spotrebe či dôchodkovom zabezpečení členov domácností. Získané informácie zo zisťovania pomáhajú centrálnym bankám pri dôležitých rozhodovaniach v oblasti menovej politiky a finančnej stability Eurosystému. Sú nevyhnutné pri odhaľovaní rizík, napríklad pri posudzovaní nadmerného zadlžovania domácností.



Gestorom projektu je NBS, pričom zber údajov zabezpečuje Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Vybrané domácnosti osloví ŠÚ SR listom so žiadosťou o spoluprácu. List bude obsahovať kontaktné údaje na opytovateľa a krajské pracovisko úradu, kde si respondenti môžu overiť fakty a získať potrebné informácie o zisťovaní. Následne opytovatelia Štatistického úradu SR navštívia domácnosť a dohodnú si čas osobného rozhovoru s členmi domácnosti.



Opytovatelia sa vždy legitimujú preukazom zamestnanca ŠÚ SR a občianskym preukazom, ako aj pozývacím listom podpísaným výkonným riaditeľom NBS a predsedom ŠÚ SR. S poskytnutými informáciami sa bude v zmysle legislatívy narábať ako s citlivými údajmi, ktoré sa spracúvajú anonymne a použijú sa výhradne na účely štatistických a výskumných analýz, ktoré nemajú komerčný charakter. O výsledkoch zisťovania bude NBS informovať v roku 2025.