NBS varuje pred ponukami investovania do kryptoaktív bez povolenia
Tieto stránky vykazujú znaky generovania umelou inteligenciou a žiadna z nich nemá na svoju činnosť povolenie.
Autor TASR
Bratislava 24. marca (TASR) - Národná banka Slovenska (NBS) upozornila na aktivity viacerých webových stránok, prostredníctvom ktorých je podľa dostupných informácií ponúkaná možnosť investovať do kryptoaktív alebo využívať služby súvisiace s kryptoaktívami. Tieto stránky vykazujú znaky generovania umelou inteligenciou a žiadna z nich nemá na svoju činnosť povolenie. Ich zoznam zverejnila NBS na svojej internetovej stránke s tým, že zoznam nemusí byť úplný, obdobné weby môžu vznikať aj v budúcnosti a objavovať sa v rôznych variantoch.
„NBS upozorňuje, že žiadne subjekty či platformy z uvedeného zoznamu nie sú oprávnené poskytovať služby kryptoaktív na území Slovenskej republiky. Služby kryptoaktív môžu na území SR poskytovať len oprávnení poskytovatelia služieb kryptoaktív s povolením NBS alebo príslušného orgánu dohľadu iného členského štátu Európskej únie,“ zdôraznila centrálna banka.
Využívaním služieb subjektov, ktoré nie sú oprávnené poskytovať služby kryptoaktív, sa klienti podľa nej vystavujú značnému riziku. V prípade záujmu o investovanie by si preto mali vždy preveriť oprávnenie subjektu, prostredníctvom ktorého obchod uzatvárajú, v registri dostupnom na stránke NBS.
„Investovanie na trhu s kryptoaktívami v sebe zahŕňa rôzne riziká. Jedným z týchto rizík sú časté podvody. NBS preto dlhodobo upozorňuje spotrebiteľov, aby si v prípade záujmu o investovanie do kryptoaktív dôsledne zvážili, s ktorým subjektom vstúpia do zmluvného vzťahu,“ podčiarkla banka. Na svojej internetovej stránke zverejňuje aj odporúčania a rady, ako sa brániť voči podvodom v oblasti kryptoaktív.
Centrálna banka pripomenula, že dohľad nad finančným trhom je zo zákona neverejný, preto nezverejňuje prípadné výsledky z vykonaného dohľadu. „NBS vždy vykonáva potrebné kroky a poskytuje súčinnosť aj iným inštitúciám a úradom. Ak má spotrebiteľ podozrenie zo spáchania trestného činu, odporúča sa podať trestné oznámenie na príslušnom oddelení Policajného zboru alebo prokuratúre,“ doplnila banka.
