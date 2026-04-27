NBS: Viaceré kryptoplatformy pôsobia na Slovensku bez oprávnenia
Ich zoznam zverejnila na svojej internetovej stránke.
Autor TASR
Bratislava 27. apríla (TASR) - Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje na aktivity viacerých spoločností, ktoré podľa dostupných informácií ponúkajú alebo propagujú kryptoprodukty a služby bez potrebného oprávnenia. Ich zoznam zverejnila na svojej internetovej stránke.
„NBS upozorňuje, že žiadna zo spoločností či platforiem z uvedeného zoznamu nie je oprávnená poskytovať služby kryptoaktív na území Slovenskej republiky. Služby kryptoaktív môžu na území SR poskytovať len oprávnení poskytovatelia služieb kryptoaktív s povolením NBS alebo príslušného orgánu dohľadu iného členského štátu Európskej únie (EÚ),“ zdôraznila centrálna banka.
Verejnosti v tejto súvislosti odporúča, aby si pred využitím akýchkoľvek služieb kryptoaktív dôsledne overila, s akým subjektom vstupuje do zmluvného vzťahu, aké sú podmienky produktu a aké riziká sú s ním spojené. „Využívaním služieb subjektov, ktoré nie sú oprávnené poskytovať služby kryptoaktív na území Slovenskej republiky, sa klienti vystavujú značnému riziku,“ podčiarkla NBS.
Dlhodobo tiež upozorňuje klientov finančného trhu, aby si v prípade záujmu o investovanie preverili oprávnenie subjektu, prostredníctvom ktorého obchod uzatvárajú a dôsledne zvážili, s kým vstúpia do zmluvného vzťahu. Príslušný register je dostupný na internetovej stránke NBS.
Dohľad nad finančným trhom je zo zákona neverejný, centrálna banka preto nezverejňuje prípadné výsledky z vykonaného dohľadu. „NBS vždy vykonáva potrebné kroky a poskytuje súčinnosť aj iným inštitúciám a úradom. Ak má spotrebiteľ podozrenie zo spáchania trestného činu, odporúča sa podať trestné oznámenie na príslušnom oddelení Policajného zboru alebo prokuratúre,“ doplnila banka.
