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NBS: Vincitore group ponúka služby kryptoaktív bez oprávnenia
S aktivitami tejto firmy je spojené najmä jej webové sídlo, na ktorom sa prezentuje ako kryptozmenáreň a ponúka nákup a predaj kryptoaktív.
Autor TASR
Bratislava 5. augusta (TASR) - Spoločnosť Vincitore group podľa dostupných informácií ponúka služby kryptoaktív bez príslušného oprávnenia. Upozornila na to v stredu Národná banka Slovenska (NBS).
S aktivitami tejto firmy je spojené najmä jej webové sídlo, na ktorom sa prezentuje ako kryptozmenáreň a ponúka nákup a predaj kryptoaktív. Vo svojich obchodných podmienkach zároveň uvádza, že pôsobí na základe aktívneho a platného oprávnenia na činnosť v oblasti kryptoaktív.
„Od 1. júla 2026 sa nariadenie MiCA uplatňuje naplno vo všetkých členských štátoch Európskej únie (EÚ). Služby kryptoaktív môžu poskytovať len licencované subjekty alebo finančné inštitúcie, ktoré túto činnosť notifikovali. Vincitore group nie je oprávnená poskytovať služby kryptoaktív na území Slovenskej republiky,“ zdôraznila NBS.
Centrálna banka v tejto súvislosti odporúča verejnosti, aby si pred využitím akýchkoľvek služieb kryptoaktív dôsledne overila, s akým subjektom vstupuje do zmluvného vzťahu, aké sú podmienky služby a aké riziká sú s ňou spojené. „Využívaním služieb subjektov, ktoré nie sú oprávnené poskytovať služby kryptoaktív na území Slovenskej republiky, sa klienti vystavujú značnému riziku,“ upozornila NBS. Oprávnenie subjektu je možné preveriť v registri dostupnom na internetovej stránke NBS.
Dohľad nad finančným trhom je zo zákona neverejný, centrálna banka preto nezverejňuje prípadné výsledky z vykonaného dohľadu. „NBS vždy vykonáva potrebné kroky a poskytuje súčinnosť aj iným inštitúciám a úradom. Ak má spotrebiteľ podozrenie zo spáchania trestného činu, odporúča sa podať trestné oznámenie na príslušnom oddelení Policajného zboru alebo prokuratúre,“ doplnila banka.
S aktivitami tejto firmy je spojené najmä jej webové sídlo, na ktorom sa prezentuje ako kryptozmenáreň a ponúka nákup a predaj kryptoaktív. Vo svojich obchodných podmienkach zároveň uvádza, že pôsobí na základe aktívneho a platného oprávnenia na činnosť v oblasti kryptoaktív.
„Od 1. júla 2026 sa nariadenie MiCA uplatňuje naplno vo všetkých členských štátoch Európskej únie (EÚ). Služby kryptoaktív môžu poskytovať len licencované subjekty alebo finančné inštitúcie, ktoré túto činnosť notifikovali. Vincitore group nie je oprávnená poskytovať služby kryptoaktív na území Slovenskej republiky,“ zdôraznila NBS.
Centrálna banka v tejto súvislosti odporúča verejnosti, aby si pred využitím akýchkoľvek služieb kryptoaktív dôsledne overila, s akým subjektom vstupuje do zmluvného vzťahu, aké sú podmienky služby a aké riziká sú s ňou spojené. „Využívaním služieb subjektov, ktoré nie sú oprávnené poskytovať služby kryptoaktív na území Slovenskej republiky, sa klienti vystavujú značnému riziku,“ upozornila NBS. Oprávnenie subjektu je možné preveriť v registri dostupnom na internetovej stránke NBS.
Dohľad nad finančným trhom je zo zákona neverejný, centrálna banka preto nezverejňuje prípadné výsledky z vykonaného dohľadu. „NBS vždy vykonáva potrebné kroky a poskytuje súčinnosť aj iným inštitúciám a úradom. Ak má spotrebiteľ podozrenie zo spáchania trestného činu, odporúča sa podať trestné oznámenie na príslušnom oddelení Policajného zboru alebo prokuratúre,“ doplnila banka.