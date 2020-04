Národná banka Slovenska víta niektoré zámery v programe vlády

Bratislava 30. apríla (TASR) - Národná banka Slovenska (NBS) víta snahu vlády zefektívniť fungovanie dôchodkového systému, ako aj plán posilniť analytické kapacity vo verejnej správe, ich vplyv a fungovanie. Pre naplnenie strednodobých fiškálnych cieľov však bude potrebné podložiť ich konkrétnymi opatreniami, ktoré pôjdu nad rámec programového vyhlásenia vlády (PVV). NBS to uviedla po tom, ako parlament vyslovil dôveru vláde a schválil jej program.



Programové vyhlásenie podľa NBS prichádza v zložitej ekonomickej situácii sprevádzanej neistotou okolo budúceho vývoja. "Tieto okolnosti zintenzívňujú potrebu modernizovať ekonomiku, posilniť dlhodobú udržateľnosť verejných financií a fungovanie verejných inštitúcií," uviedla v stanovisku pre médiá NBS.



Pozitívne tiež hodnotí ambíciu venovať sa intenzívne zvyšovaniu finančnej gramotnosti, ktorú národná banka vníma ako nevyhnutnosť pre stabilitu a zdravie slovenského finančného sektora do budúcnosti.



Slovenský regulátor rovnako podporuje zámer zmeniť nastavenie bankového odvodu, a to tak, aby rešpektoval spoločné odporúčanie NBS a Európskej centrálnej banky. Jeho zámerom je zachovať primerané časové obmedzenie odvodu, čo ochráni slovenský bankový sektor pred nežiaducimi rizikami a nestabilitou.