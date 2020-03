NBS víta opatrenia vlády, prehodnotiť by sa mal zvýšený bankový odvod

Bratislava 31. marca (TASR) - Národná banka Slovenska (NBS) víta, že vláda začína reagovať na vážne hrozby, ktorým slovenská ekonomika čelí v dôsledku šírenia nového koronavírusu. Mala by však priebežne monitorovať dosahy opatrení a byť pripravená rýchlo a efektívne prehodnotiť ich objem. Prehodnotiť by sa mal aj vyšší bankový odvod, ktorý platia finančné domy od začiatku tohto roka.



Opatrenia rozpočtovej politiky podľa NBS predstavujú najefektívnejší priamy spôsob, ako pomôcť ekonomike preklenúť bolestivé dôsledky nečakanej situácie spôsobenej šírením pandémie.



"Je dôležité dosahy týchto opatrení priebežne monitorovať a byť pripravený ich primerane rýchlo meniť, aby mali dostatočnú veľkosť a adresnosť," skonštatoval v stanovisku pre médiá guvernér NBS Peter Kažimír. Podľa NBS je tiež nevyhnutné, aby okamžité a razantné opatrenia pokryli všetky segmenty spoločnosti, ktoré sa v dôsledku výpadku príjmov môžu dostať do stavu núdze.



Z pohľadu stability a čo najrýchlejšieho oživenia ekonomiky je potrebné, aby mohli opatrenia verejnej politiky pružne reagovať na vývoj v ekonomike v rámci voľne stanovených mantinelov. "Potenciál rozpočtových opatrení zároveň vo výraznej miere podporujú voľné menové podmienky Európskej centrálnej banky (ECB)," dopĺňa NBS s tým, že séria bezprecedentných menovopolitických rozhodnutí ECB má zabezpečiť hladké fungovanie bankového sektora a vytvoriť kapacity pre plynulé poskytovanie úverov domácnostiam, podnikom a verejnému sektoru s konečným cieľom udržať stabilný vývoj cien v ekonomike.



Európska centrálna banka tiež poskytla významnú kapitálovú úľavu bankám približne vo výške 3,5 % z rizikovo vážených aktív, aby neobmedzili úverovanie a mohli vo väčšom rozsahu kryť straty. NBS je v prípade nárastu strát v bankovom sektore pripravená pristúpiť aj k zníženiu proticyklického kapitálového vankúša s cieľom podporiť plynulé poskytovanie úverov reálnej ekonomike. "Je však nevyhnutné, aby prebiehajúce rozhovory vlády so zástupcami bánk urgentne viedli ku konštruktívnym záverom, pretože banky potrebujú štát a štát potrebuje banky," vyhlásil Kažimír.



NBS s ECB ešte minulý rok deklarovali, že predĺženie uplatňovania a zdvojnásobenie bankového odvodu považuje za významné riziko pre finančnú stabilitu. "Opatrenie sa javí byť obzvlášť kontraproduktívne a zrelé na prehodnotenie v dnešnej dobe," konštatuje NBS. Banky sú kľúčovými partnermi v riešení otázok odkladu splátok a ďalšieho poskytovania úverov domácnostiam a podnikom. Zastávajú tiež nezastupiteľnú úlohu pri financovaní verejného dlhu. "Bez okamžitého posunu vpred v tejto oblasti bude kríza bolestivejšia, zotavenie z nej zdĺhavé a dlhodobé straty na príjmoch výrazné," upozornila NBS.