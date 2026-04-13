NBS vydá v júni pamätnú mincu k 50. výročiu víťazstva na ME vo futbale
Razbu jedného milióna kusov pamätných euromincí realizuje štátny podnik Mincovňa Kremnica.
Autor TASR
Bratislava 13. apríla (TASR) - Národná banka Slovenska (NBS) vydá v júni tohto roka pamätné euromince v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 50. výročia víťazstva futbalistov Československa na majstrovstvách Európy. Rozhodla o tom v pondelok Banková rada NBS.
„Autorom národnej strany pamätnej euromince je Matěj Hanuš. Pamätná eurominca bude mať rovnaké technické parametre ako bežná dvojeurová obehová minca a po jej vydaní do obehu v júni 2026 bude zákonným platidlom v Slovenskej republike, ako aj vo všetkých krajinách eurozóny,“ priblížila centrálna banka.
Razbu jedného milióna kusov pamätných euromincí realizuje štátny podnik Mincovňa Kremnica.
