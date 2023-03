NBS vyhlasuje súťaž na dodávateľa centrálneho agendového systému

Bratislava 14. marca (TASR) - Národná banka Slovenska (NBS) pripravuje ďalší krok v oblasti digitalizácie. Nový projekt Agendové systémy dohľadu a regulácie (ASDR) má priniesť moderný prístup ku kľúčovým činnostiam centrálnej banky. Pôjde o modernizáciu a zefektívnenie dohľadu a regulácie finančného trhu, informovala v utorok banka.



Aktuálne vyhlasuje verejné obstarávanie na dodávateľa tohto systému. "Pri stanovení požiadaviek na nový systém vychádza NBS zo štúdie realizovateľnosti, ktorá potvrdila, že kľúčové procesy centrálnej banky, ktorými sú dohľad a regulácia, potrebujú modernizáciu a najmä digitalizáciu," priblížila banka.



Nový systém by mal priniesť zníženie administratívnej záťaže, zefektívnenie komunikácie s dohliadanými subjektami, ale najmä vyššiu výkonnosť procesov a zvýšenie kvality výstupov. ASDR by mal zároveň eliminovať nepotrebné "papierovačky", priniesť digitalizáciu a aplikačnú podporu procesov a pracovných postupov v oblasti dohľadu a regulácie.



"Víťaz súťaže by mal dodať komplexný, centrálny agendový systém, ktorý bude obsahovať všetky potrebné informácie na efektívne vykonávanie agendy v oblasti dohľadu a regulácie finančného trhu," doplnila NBS.