NBS vyhlasuje súťaž na modernizáciu ekonomického informačného systému

Bratislava 2. októbra (TASR) - Národná banka Slovenska (NBS) vyhlásila súťaž na modernizáciu jej ekonomického informačného systému. Realizácia projektu je naplánovaná na 15 mesiacov od podpisu zmluvy s víťazom. Spustenie nového systému do prevádzky je plánované v roku 2026. Informovala o tom v stredu centrálna banka s tým, že záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 4. novembra tohto roka. Predpokladaná hodnota zákazky je 5,969 milióna eur.



Predmetom obstarávania je funkčný a technický upgrade informačného systému pre finančné účtovníctvo, hospodárenie a rozpočet (FINU/HRO), ktorý je v prevádzke od roku 2006. Štandardná podpora súčasnej verzie používanej platformy SAP ECC6 by podľa dostupných informácií mala skončiť ku koncu roka 2027, firma preto odporúča prechod na aktuálnu verziu. Súčasťou zákazky sú aj servisné služby na zabezpečenie prevádzky dodaného informačného systému, vrátane jeho podpory a údržby.



"Očakávaným prínosom pre NBS má byť okrem nevyhnutného upgrade SAP platformy aj štandardizácia procesov a ich následné zjednodušenie v oblasti účtovníctva, controllingu a výkazníctva a digitálna transformácia vybraných oblastí," priblížila banka.



Vyhláseniu súťaže predchádzala podľa NBS dôkladná príprava, teda detailná štúdia uskutočniteľnosti, revízia požiadaviek a dôraz na štandardizáciu. Súčasťou prípravy bola aj realizácia prípravných trhových konzultácií. Záujemcovia sa v rámci toho mohli vyjadriť k podmienkam súťaže, predpokladanej hodnote zákazky, trvaniu obstarávania, či detailným technickým a funkčným požiadavkám.